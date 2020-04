Morning meeting AOF France / Europe - La volatilité reste de mise

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter la séance dans le rouge dans le sillage des places asiatiques. La volatilité reste élevée sur les Bourses qui ont progressé hier sans véritablement vraiment de raison valable. En l'absence de bonnes nouvelles concernant le Covid-19, les investisseurs suivront avec intérêt l'évolution de la confiance du consommateur américain, cet après-midi. Plusieurs poids lourds de la cote européenne ont dévoilé des chiffres au marché, tels que Nestlé, Sanofi, Saint-Gobain, Air Liquide ou en encore Valeo.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji, bougie d'équilibre entre acheteurs et vendeurs sans corps. Les volumes à 3 milliards sont plutôt faibles depuis quelques jours, reflétant bien l'indécision des investisseurs. Un triangle se forme : cette figure a très légèrement plus de chance de sortie par le haut que par le bas, en raison notamment de la tendance précédente. Il faut donc surveiller le débordement de 4 603 points, qui ouvrirait un nouveau potentiel d'accélération.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIR LIQUIDE

Air Liquide a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 5,37 milliards d'euros, en hausse de 0,6% en organique malgré la crise sanitaire. L'activité Gas & Service affiche une progression de 1,1 %. L'Ingénierie & Construction (- 44 %) a été impactée par la pandémie, qui a entraîné notamment la fermeture du centre d'ingénierie et de fabrication chinois et le report de quelques mois de plusieurs projets. L'activité Marchés Globaux & Technologies poursuit son fort développement et affiche une croissance de 13,6 %.

CASINO

Casino a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en croissance organique de 7,9% à 8,294 milliards d'euros. Le grand distributeur souligne que la pandémie de Covid-19 a eu un impact important positif sur ses ventes depuis le milieu du mois de mars. La société précise que cette hausse sans précédent de la demande a eu lieu dans l'ensemble des zones géographiques de son activité et que les formats du groupe (magasins urbains, de proximité, e-commerce) sont particulièrement sollicités depuis les mesures de confinements mis en place dans de nombreux pays.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 9,363 milliards d'euros, en recul de 4,9% à structure et taux de change comparables. Le spécialiste des matériaux de construction a précisé qu'il n'y aura pas de distribution de dividende au titre de l'exercice 2019. En terme de perspectives, le groupe indique que compte tenu de l'impact de la crise économique liée au Covid-19, il anticipe un deuxième trimestre difficile avant un redressement au second semestre. Il ajoute qu'il n'est aujourd'hui pas en mesure de donner des perspectives de résultats pour l'année 2020.

VALEO

Valeo a réalisé jeudi soir son point d'activité du premier trimestre 2020. L'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires consolidé de 4, 488 milliards d'euros sur la période, en baisse de 7 % à données publiées et de 8 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe se félicite néanmoins d'une surperformance de 16 points dans un marché en baisse de 24 %.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en avril est attendu à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables en mars. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera dévoilé à 16h.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,17% à 1,0761 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont achevé en hausse une journée riche en publications. Ce matin, les PMI en zone euro, en France et en Allemagne ressortaient en forte baisse, alors que la confiance des consommateurs allemands tombait à son plus bas niveau historique. A cela se sont ajoutées les importantes inscriptions hebdomadaires au chômage américain et plusieurs résultats trimestriels d'entreprises. Mais la BCE hier soir et Angela Merkel aujourd'hui ont permis de soutenir les marchés. Ainsi, le CAC 40 a gagné 0,89% à 4 451 points à la clôture, et l'EuroStoxx50 a pris 1,02% à 2 863,78 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fermé sur des tendances opposées jeudi soir. Malgré le vote par la Chambre des représentants du nouveau plan de soutien à l'économie de 484 milliards de dollars, les investisseurs ont été déçus par l'annonce du Financial Times selon laquelle le laboratoire Gilead Sciences a échoué ses essais cliniques concernant un vaccin pour le coronavirus. Les chiffres hebdomadaires du chômage et la remontée du cours du WTI ont également marqué la journée. A la clôture, le Dow Jones n'a progressé que de 0,16%, alors que le S&P500 a perdu 0,05% et le Nasdaq est resté inchangé.