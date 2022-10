Morning meeting AOF France / Europe - La série baissière va se poursuivre

(AOF) - Les marchés actions européens sont une nouvelle fois attendus en baisse et ce malgré une triste série de cinq séances consécutives dans le rouge. L'heure est à la prudence et à l'aversion au risque. Les turbulences sur le marché obligataire britannique devraient encore peser dans les échanges dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine sont attendus demain et des premiers résultats trimestriels des entreprises. Les investisseurs découvriront dès aujourd'hui les chiffres des prix à la production pour le mois de septembre, une autre mesure de l'inflation.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ekinops

Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, a publié son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2022. Le CA consolidé ressort à 32,8 millions d'euros, en croissance dynamique de 36% par rapport à l'an passé. La croissance de toutes les lignes d'activité du groupe est soutenue, à l'instar des ventes des solutions d'Accès qui progressent de 26% sur neuf mois.

Abivax

L'entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique Abivax annonce avoir inclus le premier patient aux Etats-Unis dans son programme global de phase 3 avec Obefazimod dans la rectocolite hémorragique modérée à sévère (RCH). Près de 1 200 patients atteints de RCH à travers 36 pays et 600 centres d'investigation seront inclus dans le programme ABTECT qui comprend deux études d'induction et une étude de maintenance unique. Les doses de 25 mg et 50 mg d'obefazimod seront testées chez les patients naïfs ou réfractaires aux thérapies avancées.

LVMH

LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d’euros, en hausse de 28 %. La croissance organique des ventes s’établit à 20 %. Au troisième trimestre, la croissance organique du numéro un mondial du luxe est ressortie à 19 % à 19,76 milliards d'euros. " L’Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse depuis le début de l’année, profitent d’une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux " a commenté la société.

GTT

GTT obtient une commande de son partenaire coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers dont deux pour le compte d’un armateur asiatique et deux pour le compte d’un armateur américain. GTT réalisera le design des cuves de ces méthaniers, qui offriront, chacun, une capacité de cargaison de 174 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le premier et le troisième trimestre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en août dans la zone euro est attendue pour 11h00.

Le prix à la production en septembre aux Etats-Unis est attendu pour 14h30.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis sera dévoilée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,22% à 0,9726 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions ont fini en repli sur fond de tensions sur le marché des taux longs. Après la " mauvaise " surprise de vendredi sur l'emploi américain, les investisseurs craignent le même type de mésaventure à propos de l'inflation américaine en septembre, qui sera publiée jeudi. La hausse des longs qui en découle alimente les risques de récession. L’indice CAC 40 a clôturé en recul de 0,13% à 5 833,20 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,58% à 3 337,47 points. Les Bourses européennes ont réduit leurs pertes en fin de séance grâce au redressement de Wall Street.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé une séance volatile. Les valeurs du secteur technologique, très sensibles aux taux d'intérêt alors qu'elles empruntent beaucoup pour leur croissance, ont nettement fléchi après une intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre. Les investisseurs restent sur leurs gardes dans un contexte difficile marqué, entre autres par les tensions géopolitiques e les prévisions pessimistes du FMI pour 2023. Le Dow Jones a grappillé 0,12% à 29.239,19 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,10% à 10.426,19 points.