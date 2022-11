Morning meeting AOF France / Europe - La séance s'annonce calme, Wall Street fermé pour Thanksgiving

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l’équilibre, avec un biais positif au lendemain de la publication du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Selon ce document, une " majorité substantielle " de membres de ce comité estime qu'il serait bientôt opportun de réduire le rythme de hausse des taux de la Fed. La séance s’annonce calme car les marchés américains sont fermés pour la fête de Thanksgiving. A Paris, les investisseurs réagiront notamment aux résultats semestriels de Rémy Cointreau. L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne sera également à surveiller.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kering

Gucci, la marque phare de Kering, a annoncé le départ de son Directeur de la création Alessandro Michele. " A la tête de la création de la Maison depuis le 21 janvier 2015, Alessandro Michele a grandement contribué à faire de Gucci ce qu’elle est aujourd’hui en lui apportant sa créativité révolutionnaire tout en restant fidèle à ses codes bien connus " a expliqué le groupe de luxe. Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la Maison jusqu’à ce qu’une nouvelle organisation soit annoncée.

Soitec

Au premier semestre 2022-2023, clos fin septembre, Soitec a connu une hausse de 28% de son bénéfice net à 95 millions d’euros. Sur cette période, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a enregistré un Ebitda des activités poursuivies de 167 millions d’euros, en hausse de 22% et reflétant une marge de 35,5%. Elle est légèrement moins élevée qu’au premier semestre 2021-2022 où elle était ressortie à 36,8%.

LDC

LDC, qui a fait état de ses résultats semestriels, a dégagé un excédent brut d'exploitation de 240,1 millions d'euros contre 198,3 millions au premier semestre de l'exercice précédent, en hausse de 21%. Il représente 8,8% du chiffre d'affaires de la période contre 8,3% à période comparable. Le volailler, propriétaire des marques Loué, Le Gaulois mais aussi Marie, a enregistré un résultat opérationnel courant à 120,9 millions d'euros (4,4% du chiffre d'affaires contre 4,3% sur la même période de l'exercice précédent).

MedinCell

La BEI et MedinCell signent un nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros pour soutenir le développement de traitements innovants. Le nouveau prêt signé entre la Banque européenne d'investissement et la société pharmaceutique est destiné à soutenir le développement de son portefeuille de traitements innovants. Celui-ci est déjà composé de plusieurs produits injectables à action prolongée au stade préclinique et clinique. Un premier traitement utilisant la technologie de MedinCell, BEPO, devrait arriver sur le marché américain au premier semestre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le climat des affaires en novembre en France à 8h45 et l'indice Ifo du climat des affaires en novembre en Allemagne à 10 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,31% à 1,0433 dollar .

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé une séance sans relief en timide hausse. La prudence reste de mise pour les investisseurs qui ont pris connaissance ce mercredi d'une kyrielle d'indicateurs et avant le compte rendu en début de soirée de la dernière réunion de la Fed qui pourrait livrer d'éventuelles indications sur l'évolution de la politique monétaire américaine. Côté valeurs, Elior s'est distingué en tête de l'indice SBF 120, après quatre dernières séances dans le rouge. Le CAC 40 a progressé de 0,32 % à 6 679 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,43% à 3 946 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse, rassurés par le contenu du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Selon ce document, une " majorité substantielle " de membres de ce comité estime qu'il serait bientôt opportun de réduire le rythme de hausse des taux de la Fed. Cette perspective a entraîné une baisse de plus de 6 points du rendement du 10 ans américain, qui est repassé sous 3,70%. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,28% à 34 194,06 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,99% à 11 285,32 points.