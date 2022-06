Morning meeting AOF France / Europe - La réaction de Wall Street à la Fed rassure

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse dans le sillage de la clôture de Wall Street. Les places asiatiques, elles, viennent de terminer la journée en ordre dispersé. Le Nikkei de Tokyo a fini à +0,4%. Les investisseurs sont soulagés de la fermeté retrouvée de la Fed. La banque centrale a relevé son principal taux directeur de 75 points de base pour le porter dans une fourchette comprise entre 1,5 % et 1,75%. Le resserrement monétaire est tout aussi impressionnant ( les taux d’intérêt étaient quasi nuls en mars) que l'inflation galopante qui ronge le pouvoir d'achat des ménages.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Casino envisage de simplifier et accroître la lisibilité de son organisation juridique en France en plaçant l'ensemble de ses filiales de distribution alimentaire (principalement Franprix, Monoprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC) sous une société holding commune détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.

Esker

Fort de sa confiance dans sa stratégie et dans son positionnement de marché, Esker distribue à ses actionnaires un dividende de 0,60 euro par action, en progression de 20% par rapport à l’exercice précédent. Ce dividende représente 25% du résultat généré au cours de l’exercice 2021, en ligne avec la politique habituelle de distribution. La date de détachement de coupon a été fixée au 23 juin, avec une « record date » au 24 juin et sa mise en paiement interviendra le 27 juin.

Valneva

Valneva a conclu un accord avec le gouvernement du Royaume-Uni ("HMG") concernant la résiliation de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19 (VLA2001). « L'accord de règlement à l’amiable résout certains points relatifs aux obligations de Valneva et de HMG suite à la résiliation de l'accord de fourniture et en clarifie également d’autres figurant dans l’accord relatif aux essais cliniques de VLA2001 au Royaume-Uni, qui lui reste en vigueur », a expliqué la biotech.

Spie

Spie, spécialiste indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord portant sur l'acquisition de Stangl Technik auprès des sociétés de capital-investissement Avallon MBO Fund, basée en Pologne, et Genesis Capital, basée en République tchèque. Stangl Technik est un acteur de premier plan en Pologne et en République tchèque dans le domaine des services électro-mécaniques dédiés aux bâtiments. Stangl a réalisé un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros en 2021.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, la décision de politique monétaire est attendue à 13h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 aux inscriptions hebdomadaires au chômage, aux permis de construire et mises en chantier en mai et à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juin.

Vers 8h30, l'euro cède 0,12% à 1,0434 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont mis un terme à 6 séances dans le rouge avant la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs anticipent une hausse de 75 points de base du principal taux directeur après l'annonce d'une inflation au plus haut depuis 40 ans en mai. Les valeurs bancaires ont nettement progressé, soutenues par la réduction de l'écart de taux entre le rendement du 10 ans allemand et de son équivalent italien. La BCE va accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument anti-fragmentation. Le CAC 40 a progressé de 1,35% à 6 030,13 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en nette hausse après la Fed. Les investisseurs avaient anticipé ces derniers jours l'inévitable accélération de la politique monétaire de la banque centrale. Face à un chiffre d'inflation inquiétant en mai (+8,6%), Jerome Powell affiche, enfin, sa détermination. Il a relevé son principal taux directeur de 75 points de base, une hausse jamais vu depuis 1994. Et le président de l'institution ne compte pas s'arrêter là. Il envisage une nouvelle hausse de 25 à 50 points de base dès le mois de juillet. Le Dow Jones a gagné 1% à 30 668,53 points et le Nasdaq, 2,5%.