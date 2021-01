Morning meeting AOF France / Europe - La prudence s'impose

Les marchés européens ont terminé dans le rouge après un début d'année tonitruant. Ce début de semaine est marqué par des incertitudes politiques : les démocrates ont lancé dans l'après-midi une procédure de destitution contre Donald Trump pour "incitation à l'insurrection". Ces craintes viennent se superposer à une situation sanitaire ne cessant de se dégrader en Europe et aux Etats-Unis. La lumière pourrait venir jeudi avec la présentation du plan de relance de Joe Biden. Le CAC 40 a clôturé en retrait de 0,78% à 5 662,43 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,66% 3 620,92 points.

Suez a signé un accord avec son partenaire historique NWS Holdings Limited (NWS) pour acquérir les participations minoritaires de NWS dans toutes les activités communes des deux groupes en Grande Chine. Avec ces acquisitions, le groupe de Services à l'environnement renforce sa présence en Grande Chine et simplifie la structure de ses activités dans la région. À l'issue de l'opération, Suez détiendra 100 % de Suez NWS et Suyu.

Kalray, pionnier des processeurs intelligents, a annoncé la disponibilité de son processeur MPPA Coolidge au cœur de la plateforme BlueBox 3.0 de NXP Semiconductors, qui vient d'être officiellement lancée par le fabricant de semi-conducteurs lors du salon CES 2021. Les constructeurs automobiles sont à la recherche de plateformes matérielles et logicielles ouvertes leur permettant de concevoir leurs prochaines générations de voitures et de supporter l'ajout de nouvelles fonctionnalités en particulier d'aide à la conduite, de monitoring ou de conduite autonome.

Biosynex annoncé la signature d'un contrat avec la centrale d'achat de la demande publique en France, l'UGAP, pour la fourniture de tests antigéniques, avec un premier engagement pour livrer 2 millions d'unités sur le premier semestre 2021. Un gouvernement du nord de l'Europe a également retenu la société de diagnostic médical dans le cadre d'un appel d'offre global avec une première commande confirmée de un million de tests antigéniques pour janvier et une option de plusieurs millions de tests pour le premier semestre 2021.

Atos a signé un accord afin d'acquérir In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité, basée au Canada. Par cette acquisition, Atos renforcera sa position de numéro 3 mondial des services de cybersécurité et développera notamment ses capacités dans ce domaine en Amérique du Nord en intégrant à ses équipes des consultants expérimentés.

(AOF) - La prudence devrait rester de mise en début de séance. En l'absence de facteurs susceptibles d'entretenir le récent dynamisme des marchés actions, les investisseurs sont plutôt enclins à passer leur tour. Sur le front sanitaire, le "variant anglais" continue de se propager et pourrait bien conduire plusieurs pays à imposer de nouvelles restrictions. Sur le front politique, la confusion règne sur l'avenir de Donald Trump à une dizaine de jours de l'intronisation de Joe Biden. En se posant, tardivement, en censeurs, Twitter et Facebook ont semé le trouble auprès des démocraties mondiales.

