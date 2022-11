Morning meeting AOF France / Europe - La prudence reste de mise sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens, qui ont clôturé hier en ordre dispersé, sont attendus en léger rebond à l'ouverture pour la dernière session du mois de novembre. La contraction de l’activité manufacturière en Chine incite par ailleurs les investisseurs à reconsidérer les anticipations de réouverture dans le pays. La prudence reste donc de mise alors que d'importantes statistiques comme l'inflation en zone euro et le PIB américain doivent être publiées ce mercredi, sans compter un discours prévu de Jerome Powell, le président de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Trigano

Le fabricant de véhicules de loisirs Trigano a publié un bénéfice net «record» de 278,5 millions d'euros, en croissance de 24,9% pour l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires de l'exercice décalé est ressorti à près de 3,2 milliards d'euros, la baisse des ventes de camping-cars étant «partiellement compensée par des hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle ainsi qu'une bonne progression des autres activités», a fait savoir le groupe dans un communiqué.

Herige

Le Groupe Herige annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de Poralu, groupe spécialisé dans la fabrication sur mesure de menuiseries et fermetures en Aluminium, PVC et Bois. Poralu Groupe rejoint ainsi Atlantem, filiale Menuiserie du Groupe Herige, pour former un acteur industriel français de premier plan de la fabrication de menuiseries et fermetures extérieures pour le bâtiment.

L'Oréal

L'Oréal et la biotech française Microphyt annoncent un partenariat stratégique selon lequel le fonds de capital investissement de L'Oréal BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) acquiert une participation minoritaire dans Microphyt. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de la Recherche & Innovation de L'Oréal dans le domaine des Sciences Vertes, au travers de nombreux partenariats stratégiques avec des start-ups innovantes dans le secteur des biotechnologies, en France et à l'international.

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a fait part de ses résultats semestriels d'où ressort un chiffre d’affaires de 477,3 millions d'euros en croissance de 26,8%. La croissance d’activité réalisée sur ce semestre est supérieure à celle réalisée au cours de l’exercice précédent, qui avait déjà largement renoué avec des niveaux d’avant crise. Le groupe bénéficie pleinement de la vitalité du secteur. En France, l’activité est en progression de 13% pour atteindre un chiffre d’affaires de 199,2 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB détaillé au troisième trimestre en France, la consommation des ménages en biens en octobre, l'inflation en novembre et l'indice des prix à la production en novembre seront connus à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en novembre sera dévoilé à 9h55.

L'inflation en novembre en zone euro sera communiquée à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en novembre sera publiée à 14h15.

La deuxième estimation du PIB du troisième trimestre et la balance commerciale en octobre seront communiqués à 14h30.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago pour novembre sera dévoilé à 15h45.

Les promesses de ventes immobilières en octobre et le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emplois en octobre seront connus à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera connue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,23% à 1,0353 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé la séance en ordre dispersé. Si les investisseurs tablent sur un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine, le nombre de cas quotidiens de Covid continue de s'alourdir dans le pays. Côté statistique, l'inflation allemande a reculé en novembre, une première depuis juin, les prix ayant baissé de 0,5% sur un mois. Sur le plan des valeurs, TotalEnergies s'est distingué en tête de l'indice parisien, soutenu par la hausse du cours du pétrole. Le CAC 40 a grappillé 0,06% à 6 668 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a cédé 0,06% à 3 933 points.

Hier à Wall Street

La Bourse de New York a fini hier sur une note baissière, avec un repli des grandes valeurs technologiques, notamment Apple, dans l'attente d'un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi. Les investisseurs ont été incités à la prudence à la veille d'un discours de Jerome Powell sur les perspectives de l'économie américaine et du marché du travail. Le Dow Jones a stagné à 33 852 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,59 % à 10 953 points.