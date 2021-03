Morning meeting AOF France / Europe - La prudence reste de mise

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient débuter la semaine dans le rouge dans le sillage de la clôture de Wall Street et de la Bourse de Tokyo (-2,07% pour le Nikkei). La crainte de l'impact sur les actions de la hausse des taux liée à l'accélération attendue des anticipations d'inflation continue de susciter l'inquiétude. Le marché des changes est spécialement observé après la décision du président turque de limoger à nouveau, le gouverneur de la banque centrale. La livre turque perd plus de 8% à 7,814 livres pour un dollar. A Paris, Veolia a rejeté la "solution" de Suez.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie au corps noir avec une mèche haute significative, le tout dans des volumes très importants, causés par la journée des "4 sorcières" (expiration des contrats d'options). La rupture du petit soutien à 6 018 points valide la formation d'un "Double Sommet", figure de retournement. Une phase corrective semble donc en cours en direction de 5 895 points dans un premier temps.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SUEZ/VEOLIA

Nouvelle passe d'armes entre Veolia et Suez ce weekend. Dimanche, Suez propose une "solution négociée" à Veolia soutenue par une offre ferme de Ardian - GIP. Le numéro un mondial des services à l'environnement a rapidement répondu qu'il n'était pas par le démantèlement de Suez proposé par Philippe Varin, le président du groupe.

ADVICENNE

Advicenne a annoncé vendredi soir qu'elle prévoyait l'obtention imminente de l'autorisation européenne de mise sur le marché de son principal candidat médicament, ADV7103 (Sibnayal). Dans le même temps, et pour éviter tout retard dans la mise à disposition aux patients, la société a pris la décision de retirer sa demande d'obtention de statut de médicament orphelin (ODD), lorsque l'Agence Européenne du Médicament l'a informée que des données complémentaires lui seraient demandées pour confirmer l'attribution de ce statut.

BOUYGUES

À la suite des dernières annonces gouvernementales, Bouygues a décidé que l'Assemblée générale du 22 avril prochain se tiendra exceptionnellement à huis clos. En effet, le lieu habituel de l'Assemblée générale de Bouygues (Challenger) ne permet pas d'accueillir physiquement le nombre d'actionnaires habituellement présents lors des dernières assemblées générales tout en respectant les mesures de distanciation physique.

LEGRAND

Conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 27 mai 2020 permettant la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, Legrand a annoncé vendredi soir la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement pour le rachat d'un maximum de 1,2 million de titres sur une période allant du 22 mars au 21 mai 2021. Cette opération aura pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions de performance venant à échéance ou, selon le cas, de leur annulation.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens en février sont attendues à 15h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,55% à 1,1883 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé la séance de vendredi en baisse. Ce matin, la banque du Japon avait surpris les investisseurs en annonçant un ajustement à la marge de sa politique monétaire, une décision qui avait été perçue comme avant-gardiste d'un éventuel resserrement. L'après-midi, c'était au tour de la Fed de surprendre son monde avec l'annonce de la levée d'une exemption sur les réserves des banques au 31 mars. A la clôture, le CAC 40 a ainsi cédé 1,07% à 5 997,96 points et l'Euro Stoxx 50, 0,65% à 3 842,26 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Si les valeurs technologiques ont rebondi après le net repli de la veille, les valeurs traditionnelles, et notamment les banques, ont été pénalisées par la décision de la Fed de mettre fin au 31 mars à l'exemption accordée aux banques en matière de réserves obligatoires. Elles ne bénéficieront plus d'un levier supplémentaire pour octroyer des crédits aux ménages et aux entreprises. Résultat, Bank of America a cédé près d'1%%, Wells Fargo, 2,99%. Le Dow Jones a perdu 0,71% à 32 627,97 points. Le Nasdaq a gagné 0,76% à 13 215,24 points.