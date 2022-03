Morning meeting AOF France / Europe - La prudence reste de mise

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter sur une note prudente dans le sillage de la clôture négative de Wall Street. Les investisseurs restent focalisés sur la poursuite de la guerre en Ukraine et ses conséquences pour l'économie alors que l'inflation continue d'accélérer via notamment la flambée des matières premières. Ils surveilleront les discussions prévues aujourd'hui entre les membres de l'Otan puis entre ceux du G7. Côté macroéconomique, les résultats préliminaires des enquêtes d'activité de mars auprès des directeurs d'achat en Europe sont attendus ce matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aubay

Aubay a dévoilé des résultats 2021 en nette amélioration grâce à sa forte croissance. Le résultat net part du groupe a bondi de 31,7% à 34,4 millions d'euros et le résultat opérationnel d'activité a augmenté a augmenté de 21,1% à 49,93 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité de 10,6 % se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier. Elle est supérieure à l'objectif de rentabilité normative fixé par le groupe : entre 9,5 % et 10,5 %.

CGG

CGG a été sélectionné par PXGEO pour le traitement-imagerie d'une étude sismique fond de mer (OBN) menée en deux étapes sur le champ de Sapinhoá dans le bassin de Santos, au large du Brésil. Les données finales apporteront à Petrobras, l'opérateur de ce champ, une meilleure compréhension de la géologie pour mieux guider le développement de la production et la récupération du pétrole.

Hexaom

Le résultat net 2021 d'Hexaom est ressorti à 22,7 millions d'euros, soit une hausse de 15,2% sur un an. Sous l'effet conjugué d'une activité Promotion désormais bénéficiaire et d'une montée en puissance de l'activité Aménagement Foncier, le résultat opérationnel courant progresse quant à lui de 18,6% à 34,5 millions d'euros. La marge opérationnelle courante ressort quant à elle à 3,5% du chiffre d'affaires contre 3,3% l'année dernière. Le chiffre d'affaires frôle le milliard d'euros (997 millions d'euros), en hausse de 13,1%, tiré par tous les métiers du groupe.

Trigano

Trigano a levé le voile sur son activité au titre du deuxième trimestre 2021-2022. Entre décembre 2021 et février 2022, le roi du camping-car a réalisé un chiffre d’affaires de 707,4 millions d’euros, en hausse de 9,1% à périmètre et change constants sur un an. Sur le premier semestre de son exercice en cours, le chiffre d’affaires ressort ainsi à 1,49 milliard d’euros, en hausse de 8,4% à périmètre et taux de change constants sur un an.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice du climat des affaires en mars est attendu à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat (flash) pour le secteur des services et Composite en mars pour la France seront publiés à 9h15, pour l'Allemagne à 9h30 et pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 13h30 aux inscriptions hebdomadaires au chômage et aux commandes de biens durables en mars. Les indices des directeurs d'achat (flash) pour le secteur des services et Composite en mars seront dévoilés à 14h45.

Vers 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,0986 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens sont retombés aujourd'hui. Rien de nouveau n'est pourtant à signaler à propos de la guerre en Ukraine; un sujet de préoccupation que les investisseurs avaient récemment relégué au second plan. La séance a été marquée par la détente observée sur les marchés des taux longs après leur forte progression. En revanche, les cours du pétrole ont poursuivi leur ascension : 4,5% à 114,20 dollars pour le WTI. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 1,17% à 6 581,43 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,55% à 3 865,45 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a marqué le pas mercredi dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Les deux belligérants évoquent des pourparlers « difficiles ». Par ailleurs, Joe Biden était attendu à Bruxelles pour assister aux sommets de l'Otan et du G7. A cette occasion, de nouvelles sanctions occidentales pourraient être annoncées à l’encontre de la Russie. Dans cette perspective, les cours du pétrole sont repassés au-dessus des 120 dollars le baril. Côté valeurs, les prévisions d’Adobe ont déçu. Le Dow Jones a cédé 1,29% à 34 358,5 points et le Nasdaq, 1,32% à 13 922,6 points.