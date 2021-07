Morning meeting AOF France / Europe - La prudence l'emporte

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter la semaine en légère baisse. Les investisseurs reprennent leur souffle après le net rebond enregistré vendredi dernier. Wall Street a d'ailleurs signé de nouveaux records, permettant au Nikkei de Tokyo de grimper ce lundi de 2,25%. Au chapitre économique, aucun indicateur n'est attendu. Les opérateurs réagiront en revanche à la révision à la baisse des objectifs 2021 d'Atos. Signe du regain de tension sur les marchés, le français Colis Privé repousse son introduction en Bourse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VEOLIA

Veolia a signé un accord-cadre pour un contrat de concession, portant sur la gestion, l'exploitation et la modernisation des installations d'eau potable de la préfecture de Miyagi au Japon. En ajoutant un projet phare à son portefeuille existant, Veolia renforce sa présence au Japon dans le secteur de l'eau et poursuit son expansion mondiale, a souligné le groupe dans un communiqué.

KEYRUS

Keyrus a annoncé avoir fait l'objet d'une cyberattaque dans le cadre d'une attaque mondiale de rançongiciel (ransomware). " En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger les données et l'intégrité des ressources informatiques connectées et installées sur les systèmes du Groupe Keyrus, une partie de ces derniers ont été chiffrés ", a expliqué le spécialiste du conseil et des technologies, en particulier la Data et le Digital.

NAVYA

Navya a annoncé qu'APAM Corporation (ex ESMO) a converti en actions ordinaires Navya 4 de leurs 11 Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE), que la société avait souscrites en septembre 2019 puis en février 2020. La conversion des dites ORNANE a été réalisée conformément aux modalités contractuelles définies, sur la base d'une parité fixe d'un montant de 2,75 euros par action, ceci renforçant d'autant les fonds propres de la société.

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics a annoncé le versement de 10 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 12 février 2021. L'accord financier permet à la société de biotechnologie d'emprunter jusqu'à 25 millions d'euros. Les deuxième et troisième tranches, d'un montant respectif de 10 millions et 5 millions d'euros, pourront être tirées à la main de la société, sous réserve de la réalisation d'étapes cliniques spécifiques.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur significatif n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1868 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi après la séance difficile de jeudi. Après un premier semestre exceptionnel, les investisseurs ont le sentiment que leur scénario central, basé sur une croissance robuste et une accélération de l'inflation tolérée par la Fed, perd en épaisseur. Ils s'inquiètent principalement du tassement de certains indicateurs aux Etats-Unis et en Chine et du variant Delta. Le CAC 40 a gagné 2,07% à 6 529,42 points effaçant sa chute d'hier (-2,01%). Pour autant, la Bourse de Paris accuse un repli hebdomadaire de 0,36%.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a rebondi vendredi au lendemain d'une séance marquée par les inquiétudes des investisseurs sur le rythme de la reprise économique mondiale. Si la forte progression du variant Delta inquiète toujours, les opérateurs ont profité de rachats à bon compte. De surcroît, cette menace pourrait inciter la Fed à temporiser sur la question d'un futur resserrement monétaire. Du côté des taux longs, le 10 ans américain est reparti à la hausse en direction de 1,35%. Le Dow Jones a gagné 1,3% à 34 870,16 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,98% à 14 701,92 points.