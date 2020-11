Morning meeting AOF France / Europe - La prudence est de retour

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance en léger repli dans le sillage de Wall Street et de la Bourse de Tokyo. Le Nikkei vient de clôturer sur un repli de 1,1%. La crise sanitaire continue de susciter l'inquiétude des investisseurs qui préfèrent se réfugier vers des actifs sans risque dans l'attente de bonnes nouvelles sur le front des vaccins. Pour preuve, le Bund allemand cède 1,2 point de base à -0,568% tandis que le baril de WTI recule de 0,14% à 41,37 dollars. Au chapitre économique, les marchés pourraient réagir ce matin à l'inflation d'octobre en zone euro.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie blanche avec une mèche basse, réalisée dans des volumes en baisse à 3,8 milliards d'euros. Les cours sont tout de même au contact de la résistance à 5 509 points et ne donnent pas de signe de faiblesse. Il faudrait enfoncer le support à 5 343 points pour dégrader la dynamique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

La FDA a accordé une procédure accélérée (Fast Track Designation) au rilzabrutinib de Sanofi, un inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) par voie orale, qui a le potentiel de devenir le premier inhibiteur de la BTK pour le traitement de la thrombocytopénie immune. Les résultats positifs d'une étude de phase I/II viennent en outre de motiver le lancement d'une étude de phase III. La FDA a accordé le statut de médicament orphelin au rilzabrutinib en octobre 2018 pour le traitement de cette maladie.

LA FRANCAISE DE L'ENERGIE

La Française de l'Énergie a remporté un projet de centrale photovoltaïque au sol, d'une puissance installée de 15MW, lors du dernier appel d'offres solaire de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Cette centrale sera implantée dans la région Grand Est, en Moselle sur le District Urbain de Faulquemont (DUF) à Tritteling-Redlach sur une ancienne décharge. Ce site, d'une puissance de 15 MW, produira 16 GWh par an et permettra d'alimenter l'équivalent de la consommation électrique de plus de 7 000 personnes, soit près de 30 % de la population du DUF.

OBER

Le groupe Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a annoncé pour les neuf premiers mois de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 21 millions d'euros, en retrait de 27 % sur un an. Au troisième trimestre, dans des conditions de marché difficiles, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 8,1 millions d'euros, en baisse de 8,5 % par rapport au troisième trimestre 2019, mais en amélioration séquentielle par rapport au deuxième trimestre 2020 (-49,9%).

PLASTIVALOIRE

Le groupe Plastivaloire a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019-2020 (juillet-septembre) un chiffre d'affaires de 168,6 millions d'euros, en repli limité de 7,1%. La reprise a été plus rapide sur la zone Europe qu'en Amérique (Etats-Unis - Mexique) compte tenu du décalage dans l'évolution géographique de la pandémie. En Europe, le groupe enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 146,1 millions d'euros, en baisse de 4,9%. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 629,2 millions d'euros, en baisse de 13,6% (-14,6% en organique).

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en zone euro pour le mois d'octobre est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des mises en chantier et permis de construire en octobre. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera dévoilée à 16h30.

Vers 8h25, l'euro gagne 0,13% à 1,1873 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont terminé quasi stable une séance longtemps indécise après la nette progression enregistrée hier. Les investisseurs continuent de serrer les dents face à la crise sanitaire en espérant le lancement de vastes campagnes vaccinales le plus tôt possible. Au chapitre macroéconomique, les statistiques du jour, exclusivement américaines, offrent un bilan contrasté, mais l'essentiel est bien la lutte contre la pandémie. Le CAC 40 a finalement gagné 0,21% à 5 484 points. L'Euro Stoxx 50 a grappillé, lui, 0,11% à 3 470,16 points.

Hier à Wall Street

Mardi, les marchés actions américains ont marqué le pas, victimes de prises de bénéfices. Par ailleurs, la situation sanitaire aux Etats-Unis continue d'inquiéter, et les négociations au Congrès sur le plan de relance n'avancent pas. Au chapitre macroéconomique, les statistiques ont offert un image contrastée de la première économie du monde. Les ventes au détail en octobre ont progressé moins que prévu mais le rebond de la production industrielle, pour le même mois, a favorablement surpris. Le Dow Jones a abandonné 0,56% à 29 783,35 points. Le Nasdaq a cédé 0,21% à 11 899,34 points.