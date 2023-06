Morning meeting AOF France / Europe - La prudence en maître mot avant les Banques centrales

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'orée d'une semaine qui sera rythmée par les décisions de politique monétaire de trois Banques centrales : la Fed (mercredi), la BCE (jeudi) et la Banque du Japon (vendredi). La semaine dernière, les banques centrales d'Australie (RBA) et du Canada (BoC) ont surpris les investisseurs en optant pour un relèvement de leur taux directeur respectif alors qu'un statu quo était attendu. Demain, la publication de l'indice d'inflation CPI pour mai aux Etats-Unis sera particulièrement scrutée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Legrand

Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, et conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2023, Legrand annonce la signature d’un contrat avec un prestataire de services d’investissement afin de mettre en œuvre une deuxième tranche portant sur un maximum de 80 millions d’euros. Il est prévu que les achats débutent le 12 juin 2023 pour une période pouvant aller jusqu’au 21 juillet 2023. Ces actions seront annulées.

Lhyfe

Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable et pionnier des projets de production d'hydrogène en mer, et Capital Energy, producteur et distributeur espagnol d'énergie fondé il y a plus de vingt ans dont l'ambition est de devenir le premier opérateur d'énergie 100% renouvelable dans la péninsule ibérique, ont signé un accord de collaboration pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal.

Scor

Scor a annoncé vendredi le décès de Denis Kessler, qui s'est éteint le 9 juin 2023 à l'âge de 71 ans. En Bourse, l'action du réassureur a signé la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, avec un gain de 6,13% à 24,93 euros, la disparition du président non exécutif relançant la spéculation sur l'avenir de Scor. Denis Kessler était en effet un fervent défenseur de l'indépendance de la société. Il s'était opposé à la rentrée 2018 à la proposition de rachat de Covéa. L'affrontement entre les deux groupes avait duré près de 3 ans.

Vivendi

Vivendi a obtenu l’autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements, à savoir la cession d’Editis, pour laquelle le groupe a conclu une promesse d’achat avec International Media Invest a.s. le 23 avril dernier, ainsi qu’à la cession intégrale du magazine Gala, qui fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses marques d’intérêt.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Vers 8h30, l'euro cède 0,10% à 1,0753 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le rouge au terme d'une semaine qui aura été rythmée par des indicateurs macroéconomiques décevants en Chine, dans la zone euro et aux Etats-Unis. Les décisions des trois Banques centrales feront partie des échéances importantes de la semaine prochaine, avec la Fed (mercredi), la BCE (jeudi) et la Banque du Japon (vendredi). Edenred a fini en beauté, alors que la société fera son entrée dans le CAC 40 le 19 juin, à la place de Vivendi. Le CAC 40 a cédé 0,12% à 7 213, 14 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,19% à 4 289, 47 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert lors de la dernière séance de la semaine. Celle à venir s'annonce importante avec les décisions des trois Banques centrales : la Fed (mercredi), la BCE (jeudi) et la Banque du Japon (vendredi). Lundi, les investisseurs découvriront l'indice d'inflation CPI pour mai. Côté valeurs, Netflix s'est illustré tout comme Tesla et GM qui ont bénéficié de leur accord sur la recharge des véhicules électriques. Le Dow Jones s'est adjugé 0,13% à 33 876, 78 points tandis que le Nasdaq a glané 0,16% à 13 259, 14 points.