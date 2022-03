Morning meeting AOF France / Europe - La prudence devrait l'emporter

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter sur une note prudente après le rebond d'hier. Les places asiatiques ont clôturé en hausse ce jeudi tandis que les futures sont bien orientés à Wall Street. Pour autant, les investisseurs ne devraient guère prendre de risque ce matin dans l'attente de l'issue des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, ils seront attentifs aux commentaires de Christine Lagarde sur les conséquences de la guerre en Ukraine et sur l'accélération de l'inflation. Justement, l'inflation américaine de février sera dévoilée à 14h30.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Maisons du Monde

Maisons du Monde a réalisé en 2021 un résultat net total de 79 millions d'euros. Le résultat net des activités poursuivies s'est élevé à 68 millions d'euros, en hausse de 58 %. L'Ebit a atteint un niveau record de 124 millions d'euros (contre 89 millions d'euros en 2020), avec une marge associée de 9,5 % (+161 points de base). L'Ebitda a augmenté de 17 % pour atteindre 279 millions d'euros (marge d'Ebitda : 21,4 % +38 points de base par rapport à 2020).

Alstom

Alstom a remporté un contrat de 355 millions d’euros pour fournir son système de signalisation CBTC Urbalis ainsi que 37 rames Metropolis et 20 ans de maintenance, à Santiago du Chili. Les nouvelles rames associés au système de signalisation CBTC contribueront à optimiser la capacité, le rendement et l’efficacité de la nouvelle ligne 7 du métro de Santiago, qui devrait être inaugurée en 2027.

SMCP

SMCP est revenu dans le vert en 2021, avec un bénéfice net part du groupe de 23,6 millions d'euros. Le groupe de prêt-à-porter avait enregistré en 2020 une perte de 102,2 millions d'euros. L'EBITDA ajusté s'est quant à lui élevé à 249,6 millions d'euros, en hausse de 39%, grâce à la croissance du chiffre d’affaires, combinée à une hausse de 2,8 points de la marge brute (73,6%) et à la poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts tout au long de l’année.

Vivendi

Vivendi a publié un bénéfice net pour 2021 qui s'élève à 24,69 milliards d'euros, soit une multiplication par 17,2 en un an, grâce à la plus-value liée à la déconsolidation d'UMG. Hors cet élément exception, il a tout de même été multiplié par 2,2 à 649 millions d'euros. L’EBITA a quant à lui plus que doublé (x2,3) par rapport à 2020, atteignant 690 millions d'euros, porté par les bonnes performances de l’ensemble des activités, en particulier Groupe Canal+, Havas Group et Editis. Il affiche ainsi une hausse de 72% par rapport à 2019.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la BCE est attendue à 13h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 aux inscriptions hebdomadaires au chômage et à l'inflation en février.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,1065 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont nettement rebondi mercredi, portées par des rachats à bon compte après la récente dégringolade liée au conflit russo-ukrainien. La guerre est bien évidemment restée au coeur des préoccupations des marchés, qui espèrent toujours une solution diplomatique, surtout en l'absence d'autres catalyseurs. Les pays de l'UE ont approuvé de nouvelles sanctions alors que les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien doivent se rencontrer demain en Turquie. Le CAC 40 a ainsi bondi de 7,13% à 6 387,83 points et l'Euro Stoxx 50, de 6,55% à 3 734,80 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont rebondi. Au delà d’un rebond technique, les investisseurs ont semblé faire le pari qu’une issue diplomatique était envisageable en Ukraine. A l’occasion d’une interview à Bloomberg, un proche du président ukrainien s’est dit prêt à un tel scénario et évoqué la neutralité de son pays. Pour autant, les combats continuent sur le terrain et l’armée russe pilonnent toujours les villes du pays. A contrario, le pétrole et les métaux précieux ont subi des dégagements. Le Dow Jones a gagné 2% à 33 286,25 points et le Nasdaq Composite, 3,59% à 13 255,55 points.