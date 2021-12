Morning meeting AOF France / Europe - La prudence devrait l'emporter avant l'inflation américaine

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et de Tokyo (-1% pour le Nikkei à la clôture ce vendredi). Les investisseurs attendent avec intérêt les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre. Les économistes tablent sur une accélération à +6,8% sur un an. Un tel chiffre, ou un chiffre plus élevé, ne pourra que renforcer les anticipations d'une accélération du "tapering" de la Fed. Verdict mercredi 14 décembre au soir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Saint-Gobain

Saint-Gobain a vendu son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH. Composé de quatre sites de distribution et de deux sites de production, Glassolutions au Danemark emploie environ 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact".

Kering

Le Conseil d’administration de Kering a décidé, lors de sa réunion du 9 décembre 2021, le versement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021, dont le montant a été fixé à 3,50 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2022 sur les positions arrêtées le 14 janvier 2022 au soir. Le détachement de l’acompte interviendra le 13 janvier 2022 au matin. Le solde du dividende au titre de l’exercice 2021 sera décidé par le Conseil d’administration du 16 février 2022 et soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 28 avril 2022.

Veolia

Veolia a annoncé le succès de l’opération d’actionnariat salarié Sequoia 2021 : plus de 60 000 collaborateurs ont choisi de souscrire. Le montant investi, de l’ordre de 215 millions d’euros levier inclus, se solde par l’émission de 9 745 281 actions nouvelles, soit près de 1,4% du capital social. Grâce à cette opération, les salariés du groupe représentent à présent près de 5% du capital de la société.

Airbus

Le 29 novembre dernier, Qatar Airways a pris la décision d’immobiliser 20 de ses A350 après avoir observé des traces de vieillissement précoce sur le fuselage des appareils. Reuters avait alors rapporté qu’au moins cinq autres compagnies avaient constaté le même souci de peinture. « Les constatations relatives à la peinture de surface ont été soigneusement évaluées par Airbus et confirmées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) comme n'ayant aucun impact sur la navigabilité de la flotte d'A350 », a expliqué jeudi soir l’avionneur.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'inflation pour le mois de novembre et 16h de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,1288 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont fini proches de l'équilibre, avec un bais négatif. Les craintes suscitées par l'impact d'Omicron sur la reprise mondiale se sont apaisées, pour le moment. Aussi, les investisseurs se focalisent désormais sur la normalisation des politiques monétaires. Ils attendent demain l'inflation américaine en novembre avant la réunion de la Fed la semaine prochaine. L'indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,09% à 7 008,23 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,60% à 4 207,43 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le rouge, pénalisés par des prises de bénéfices après trois séances de hausse. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact du renforcement possible des restrictions sanitaires dans le monde. A cela s'ajoute les craintes sur la solvabilité des promoteurs immobiliers chinois Evergrande et Kaisa. Surtout, les marchés redoutent une accélération du "tapering" de la Fed. A cet égard, l'inflation de novembre est attendue vendredi avec le plus grand intérêt. Le Dow Jones est resté stable à 35 744,69 points. Le S&P500 a cédé 0,72% et le Nasdaq a perdu 1,71%.