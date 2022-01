Morning meeting AOF France / Europe - La nervosité reste vive

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en nette baisse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Le Nikkei de Tokyo vient de clôturer sur un repli de 0,9%. Depuis plusieurs séances, les investisseurs ne trouvent plus de raison d'être optimisme. Sur le front économique, les derniers indicateurs sont mitigés alors que la Réserve Fédérale menace de durcir la semaine prochaine sa politique monétaire pour ralentir une inflation galopante. Sur le front des sociétés, Netlflix a annoncé hier soir une croissance décevante du nombre de nouveaux abonnés.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Soitec

Soitec a chuté de plus de 18% hier après l'annonce du départ inattendu de son directeur général, Paul Boudre, au profit de Pierre Barnabé. Ce matin, le groupe a précisé la raison de de départ. Ce plan de succession de la direction générale "est le résultat d'un processus de décision rigoureux basé sur une évaluation détaillée des besoins du groupe pour la prochaine phase de son développement. Le processus, débuté en mars 2021, a été conduit en respectant les meilleurs standards de gouvernance et avec le plein soutien des principaux actionnaires de Soitec".

Compagnie des Alpes

Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de l’exercice 2021/2022 s’élève à 166,7 millions d’euros, établissant un niveau historique pour cette période. Retraité de la sortie des 2 Alpes, il connaît une progression de 36,6% par rapport au 1er trimestre de l’exercice de 2018/2019 (dernier exercice complet avant la crise sanitaire) et de 20,5% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2019/2020 (avant que ne débute la crise sanitaire) malgré un contexte sanitaire toujours pesant.

L'Oréal

L'Oréal et Verily, filiale d’Alphabet spécialisée dans la santé de précision, ont annoncé un partenariat exclusif dans l’univers de la beauté, destiné à faire avancer la santé de la peau. Ce partenariat devrait donner jour à deux programmes visant à mieux comprendre et décrypter les mécanismes de vieillissement capillaire et cutané et à étayer la stratégie et le développement de produits de L’Oréal en matière de nouvelles technologies de précision au service de la beauté.

Boiron

Les laboratoires Boiron ont réalisé au quatrième trimestre 2021 une activité de 147,52 millions d'euros, en hausse de 2,9% sur un an. Ainsi, sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 455,2 millions d'euros, en repli de 11,4%, suite au déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1er janvier 2021 en France, et à l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale. Le résultat opérationnel annuel est attendu hausse grâce à la croissance du T4. Pour rappel, en 2020, celui-ci s'élevait à 38,2 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des indicateurs avancés en décembre est attendu aux Etats-Unis à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,2% à 1,1335 dollar.

Hier à Paris

Longtemps incertains, les marchés actions européens ont finalement clôturé en hausse dans le sillage de la bonne orientation de Wall Street. Vers 17h30, le Dow Jones grimpe de 1,2% et le Nasdaq, de 1,7%. Les investisseurs sont rassurés par la détente des taux longs. e rendement du Bond du Trésor américain à dix ans cède 3,5 points de base à 1,835% permettant aux valeurs technologiques de relever la tête après un passage difficile. A la Bourse de Paris, Soitec a chuté après le départ inattendu de son directeur général. Le CAC 40 a gagné 0,3% à 7 194,16 points et l'Euro Stoxx 50, 0,64%.

Hier à Wall Street

Dans le vert une bonne partie de la séance, les marchés actions européens ont finalement clôturé en net repli. La détente provoisoire du marché des taux ne fait pas oublier le risque d'une éventuelle erreur de la Réserve Fédérale. Les investisseurs redoutent que lors de sa réunion de la semaine prochaine, la Fed décide de resserrer trop durement sa politique monétaire et fragilise ainsi une reprise économique qui semble marquer quelques signes d'essoufflement. Le Dow Jones a cédé 0,89% à 34 715,39 points. Le Nasdaq a perdu 1,3% à 14 154,02 points.