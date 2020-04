Morning meeting AOF France / Europe - La nervosité est de mise, les craintes sur le Covid-19 préoccupent toujours les investisseurs

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse ce jeudi matin. Les investisseurs sont toujours aussi nerveux en ce qui concerne l'importance de l'impact économique du Covid-19 suite à son ampleur sanitaire. Côté statistiques, les marchés seront particulièrement attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Veolia a annoncé la suspension des perspectives 2020 ainsi qu'une réduction de moitié de son dividende 2019, M6, de son côté, a suspendu le dividende au titre de l'exercice 2019.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire sans relief mais accompagnée d'un volume correct de 4,6 milliards d'euros. Les cours ont néanmoins ouvert un gap baissier et testent le bas de l'intervalle de consolidation à 4 216 points. La pression baissière semble augmenter au fur et à mesure que les Etats-Unis entrent en confinement. Le risque est d'accélérer à la baisse et de revenir sur les points bas de mars, autour de 3 700 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

M6

M6 a annoncé, hier soir, que faisant suite au communiqué du 24 mars 2020 sur les impacts de l'épidémie de coronavirus sur son activité, et compte tenu du manque de visibilité sur les conditions de la reprise qui suivra la fin du confinement, le directoire a proposé au conseil de Surveillance de modifier la résolution de la prochaine assemblée générale des actionnaires relative à l'affectation du résultat, en vue de suspendre le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019.

MICHELIN

Compte tenu de la crise du Covid-19, Michelin a décidé de réduire le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 à 2 euros contre 3,85 euros annoncé initialement, avec un versement le 3 juillet prochain. Le fabricant de pneumatique assure prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum l'impact négatif de celle-ci sur le résultat opérationnel des secteurs et le cash-flow libre. Le groupe dit disposer des moyens et des outils de financement qui lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.

VEOLIA

Veolia a annoncé la suspension des perspectives annoncées pour l'exercice 2020, la durée de la crise sanitaire et son impact sur l'économie mondiale n'étant pas encore connus. Le numéro un mondial des services à l'environnement.présentera les impacts affinés au cours de ses prochaines publications. Cette suspension s'accompagne de la division par deux à 0,50 euro par action de la proposition de dividende. il sera proposé au vote de l'Assemblée générale, maintenue au 22 avril.

DASSAULT AVIATION

Compte tenu de la crise du Covid-19, Dassault Aviation a décidé de suspendre ses objectifs 2020. Par ailleurs, le constructeur aéronautique a décidé de tenir l'Assemblée générale du 12 mai prochain à huis-clos, de supprimer la proposition de dividende 2019 et d'affecter ainsi la totalité du bénéfice net au report à nouveau.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, seront dévoilés à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que la balance commerciale du mois de février.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie au mois de février seront publiées à 16h.

Vers 8h10, l'euro s'effrite de 0,07% à 1,0955.

Hier à Paris

Le premier trimestre s'est révélé calamiteux pour les Bourses européennes. Le deuxième ne s'annonce guère mieux. Les investisseurs continuent de redouter les conséquences de la pandémie de coronavirus. Les replis des PMI manufacturiers européens de mars ont illustré les effets négatifs de cette crise sanitaire. En zone euro, l'indice d'IHS Markit a chuté de 49,2 à 44,5. La récession à venir pourrait être la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Au son de la cloche, le CAC 40 a abandonné 4,30 % à 4 207,24 points et l'EuroStoxx 50 a perdu 4,28 % à 2 267, 64 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont de nouveau chuté mercredi. L'impact sanitaire du Covid-19 aux Etats-Unis est dans la tête de tous les investisseurs. La pandémie a fait 743 morts dans le pays au cours des dernières 24 heures. De plus, l'annonce de suppressions d'emplois dans le secteur privé au mois de mars n'a pas aidé les marchés financiers. Côté valeurs, Xerox a abandonné son projet de rachat d'HP Inc. Au son de la cloche, le Dow Jones a perdu 4,44% à 20 943,51 points et le Nasdaq Composite a reculé de 4,41% à 7 360,58 points.