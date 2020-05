Morning meeting AOF France / Europe - La hausse se prolonge

(AOF) - Mêmes causes, mêmes effets. Toujours soutenus par les banques centrales, les politiques budgétaires des gouvernements, le déconfinement progressif et l'espoir que la recherche d'un vaccin aboutisse, les principaux marchés actions européens pourraient poursuivre leur progression ce matin. Les tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis à propos de Hong Kong sont, une nouvelle fois, reléguées au second plan. Les investisseurs savent que ce dossier traînera, au moins, jusqu'aux élections présidentielles américaines.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe que le CAC 40 a formé une quatrième bougie haussière consécutive et rallié son plus haut d'avril à 4720 points. La pression sous cet obstacle et l'élan ascendant à l'ouvre depuis l'extraction des cours par le haut du canal plaident pour le franchissement de cette résistance. Ce signal devrait alors permettre au CAC 40 de continuer de s'apprécier vers son gap baissier de mars à 5117 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NEXTSTAGE

NextStage, société d'investissement cotée a dévoilé son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 2020. Il recule de 15,4% à 220,3 millions d'euros. et l'ANR par action ordinaire diminue de 15,4% à 103,69 euros. Cette diminution s'explique principalement par la baisse des multiples alors que l'ensemble des participations démontrent une bonne résistance dans le contexte actuel. L'ANR de 220,3 millions au 31 mars 2020 se répartit entre 201,5 millions de valorisation des 19 participations (92% de l'ANR) et 18,9 millions de trésorerie disponible.

MEDINCELL

MedinCell a obtenu un financement non-dilutif de 10,9 millions d'euros, permettant d'augmenter la visibilité financière de la société. Contracté auprès de la Banque Populaire du Sud et de BNP Paribas, ce prêt est structuré sous forme de PGE (Prêt Garanti par l'État) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25% et une option d'extension de 5 ans.

NEOEN

Neoen a annoncé, ce mercredi, le lancement de la première émission européenne d'Oceane Verte, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal maximal de 170 millions d'euros.

QUADIENT

Quadient a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre du premier trimestre de son exercice 2020. Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a publié un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros sur la période, en baisse de 10,2% à données publiées sur un an et de -10,9% en organique.

Les chiffres macroéconomiques

La confiance des consommateurs de mai en zone euro est attendue à 11h.

En Allemagne, la première estimation de l'inflation est prévue à 14h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables en avril, de la nouvelle estimation du PIB au premier trimestre et des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Les promesses de ventes de logements en avrils seront dévoilées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,21% à 1,1028 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont aligné une nouvelle séance de progression dans le sillage d'un vaste plan de relance européen. Bruxelles entend mobiliser 750 milliards d'euros pour relancer l'activité malmenée par la crise du Covid-19. Cela a relégué en arrière-plan les tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Chine concernant la situation à Hong-Kong. Côté valeurs, Renault a décollé grâce aux nouvelles orientations stratégiques de l'Alliance. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 1,79% à 4 688,74 points et l'EuroStoxx 50 a avancé de 1,73% à 3 051,08 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression mercredi. Les valeurs traditionnelles ont continué d'être soutenues par les banques centrales, les politiques budgétaires des gouvernements, le déconfinement progressif et l'espoir que la recherche d'un vaccin aboutisse. Le segment technologique, en revanche, a sous performé, notamment en raison de la menace de Donald Trump d'exercer une forme de censure à l'encontre des réseaux sociaux, Twitter en tête. Le Dow Jones a gagné 2,21% à 25 548,27 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,55% à 9 412,36 points.