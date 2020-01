Morning meeting AOF France / Europe - La hausse pourrait se prolonger

(AOF) - La progression des principaux indices actions européens devrait se poursuivre ce matin dans le sillage de Wall Street et de Tokyo (+2,3% pour le Nikkei à la clôture). Les investisseurs sont soulagés par l'apaisement des tensions au Proche-Orient. Par ailleurs, la production industrielle en Allemagne a rebondi de 1,1% en novembre après -1% en octobre. Au chapitre des valeurs, Sodexo a réalisé une croissance organique de 3,8% au premier trimestre de son exercice grâce notamment à Coupe du monde de rugby. DBV Technologies a annoncé des résultats positifs sur Viaskin Peanut.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance dans des volumes en progression à 2,90 milliards d'euros. Les acheteurs sont vite revenus sur le marché à l'approche du support à 5 943 points. La résistance à 6064 points devrait être testée à nouveau : son franchissement donnerait une nouvelle cible à 6 156 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DBV TECHNOLOGIES

DBV Technologies a annoncé aujourd'hui des résultats positifs de premier plan obtenus à l'issue de l'extension en ouvert de trois ans de l'essai de phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité à long terme du médicament expérimental Viaskin Peanut chez des enfants de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide. Les résultats ont démontré un bénéfice clinique à long terme, comme le montre l'augmentation de la dose réactive (DR), qui peut réduire la probabilité de réaction en cas d'exposition accidentelle aux arachides.

LDC

LDC a réalisé au troisième trimestre, clos fin novembre 2019, des ventes de 1,1 milliard d'euros en progression de 6,8% en valeur et en volumes. A périmètre identique et taux de change constant, les ventes du spécialiste de la volaille ont progressé de 2,3% en valeur et de 1,5% en volumes. Le chiffre d'affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019-2020 s'élève à 3,2 milliards d'euros, en hausse de 7,8% et de 7,5% en volumes par rapport à l'exercice 2018-2019.

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

Mauna Kea Technologies a annoncé une publication qui démontre l'impact positif de Cellvizio dans le diagnostic et la prise en charge des lésions kystiques pancréatiques. L'article intitulé, « Impact of EUS-guided microforceps biopsy and needle-based confocal laser endomicroscopy on the diagnostic yield and clinical management of pancreatic cystic lesions », a été publié dans Gastrointestinal Endoscopy. L'article a été rédigé par l'équipe de médecins de la division de gastroentérologie et du département de pathologie de l'école de médecine Icahn à Mount Sinai, New York aux États-Unis.

TFF

TFF Group a lancé un avertissement sur ses résultats annuels. Le spécialiste des produits d'élevage pour vins et alcools s'attend désormais à un chiffre d'affaires de l'ordre de 285 millions d'euros pour un résultat opérationnel courant supérieur à 47 millions. Il visait auparavant 300 millions et plus de 50 millions. Il a mis en cause une faible récolte en Europe sur le marché du Vin et un second semestre attendu compliqué sur ce même marché dans l'hémisphère Sud : notamment du fait des incendies hors normes en Australie.

Les chiffres macroéconomiques

La nouvelle estimation de la croissance française au quatrième trimestre est attendue à 8h30 en France. Le Taux de chômage en novembre de la zone euro sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Vers 8h25, l'euro gagne 0,03% à 1,1116 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont vu leurs gains s'accélérer en toute fin de séance, rassurés par le le ton de Donald Trump. Dans une conférence de presse consacrée à l'attaque par l'Iran de bases militaires américaines en Irak, le président a confirmé que les dégâts étaient minimes et n'avaient pas causé de victime. Selon lui, Téhéran recule. Il envisage de nouvelles sanctions commerciales contre l'Iran et s'est dit attaché à la paix. Le CAC 40 a gagné 0,31% à 6 031 points. L'Euro Stoxx 50 a grimpé de 0,33% à 3 771,78 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini en hausse, soulagés par la conférence de presse de Donald Trump, au lendemain du bombardement de deux bases américaines par l'Iran. Cette attaque en représailles à l'assassinat du général Soleimani n'a pas fait de victime et les déclarations du président américain ont rassuré les investisseurs, confiants quant à une désescalade des tensions. Des créations d'emplois supérieures aux attentes ont aussi contribué à la hausse. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 28 745,09 points et le Nasdaq a progressé de 0,67% à 9 129,24 points.