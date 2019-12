Morning meeting AOF France / Europe - La hausse pourrait se poursuivre

(AOF) - Le rebond des principaux marchés actions européens devrait prolonger, soutenu par l'espoir d'un accord commercial. Après Donald Trump hier, la Chine a indiqué que les rapports avec les Etats-Unis restaient "étroits". Au chapitre économique, une nouvelle estimation de la croissance en zone euro au troisième trimestre est attendue à 11h, en même temps que les ventes au détail d'octobre. Sur le front des valeurs, Euronext a acquis le scandinave Nord Pool, un spécialiste du marché physique de l'électricité. Accor a cédé 5% du chinois Huazhu pour 451 millions de dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une grande bougie blanche dans des volumes moyens à 3,11 milliards d'euros. Les acheteurs sont revenus défendre avec succès le support à 5719 points, renforcé par la moyenne mobile à 50 jours ascendante. Ce niveau est entre les ratios de 38 et 50 % de Fibonacci : la tendance haussière de plus long terme pourrait donc reprendre. Mais, avant de retrouver une tendance plus claire, il faut franchir une résistance : ici, c'est donc la ligne de cou du double sommet à 5862 points qui confirmera le retour d'une tendance haussière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ACCOR

Accor a signé un accord définitif pour céder environ 5% du capital du chinois Huazhu Group Limited (HTHT) pour un montant de 451 millions de dollars. Accor conservera une participation d'environ 5% dans Huazhu et son PDG Sébastien Bazin restera au conseil d'administration du groupe. Cette transaction permet de cristalliser la valeur créée depuis la mise en place du partenariat entre les deux groupes en janvier 2016, a souligné le groupe français. Au cours de cette période, la valeur de l'investissement initial en titres Huazhu a été multipliée par 4,5 fois.

CAPGEMINI

Capgemini annonce la signature d'un accord d'une durée de six ans et d'une valeur de plus d'un milliard d'euros avec Bayer AG, groupe international allemand des Sciences de la vie. Il renforce et élargit ainsi le partenariat existant. Cet accord concerne la transformation de son environnement informatique et l'accélération de la digitalisation de son organisation. La date de démarrage de ce nouvel accord est le 1er janvier 2020. Plusieurs centaines de membres de l'équipe Bayer rejoindront Capgemini, avec des perspectives d'évolution dans le groupe.

COFACE

Coface annonce avoir reçu l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d'utiliser son modèle interne partiel pour le calcul de son besoin de capital réglementaire sous Solvabilité II à partir du 31 décembre 2019. Le ratio de solvabilité de l'assureur-crédit, en utilisant le modèle interne partiel, est de 187 % au 31 décembre 2018*, un gain de 18 points par rapport au ratio en formule standard. Par ailleurs, Coface travaille activement à l'amélioration du calcul de besoin de solvabilité de son activité d'affacturage.

DERICHEBOURG

Sur l'exercice 2018-2019, clos fin septembre, Derichebourg a réalisé un bénéfice net de 55,6 millions d'euros, en repli de 21,8 % et un Ebitda courant de 191,2 millions d'euros, en repli de 5,4 %. Il a représenté 7,1 % des revenus contre 6,9 %, un an plus tôt. L'activité Services à l'Environnement qui subit le contexte géopolitique a vu son Ebitda courant reculer de 6,4 % à 162,1 millions d'euros tandis que celui de l'activité Multiservices est quasi-stable à 33,2 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 0,4% en octobre contre un consensus de +0,3% après +1,5% en septembre (chiffré révisé de +1,3%).

En zone euro, les investisseurs prendront connaissance à 11h de la nouvelle estimation de la croissance au troisième trimestre et des ventes au détail en octobre.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,1083 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont rebondi aujourd'hui, dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales. Selon Bloomberg, Washington et Pékin auraient réalisé des progrès vers un accord partiel. Cette information a soutenu les indices face à la stagnation de la croissance du secteur privé de la zone euro en novembre, à une enquête ADP bien décevante aux Etats-Unis ainsi qu'à un ISM américain des services inférieur aux attentes. Côté valeurs, le plan stratégique d'Orange a déçu. Le CAC 40 a gagné 1,27% à 5 799,68 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 1,36% à 3 660 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont rebondi mercredi, dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales. Selon Bloomberg, Washington et Pékin auraient réalisé des progrès vers un accord partiel. Cette information a soutenu les indices face à une enquête ADP bien décevante et à un ISM des services inférieur aux attentes. Côté valeurs, Alphabet a tiré son épingle du jeu. Le Dow Jones a gagné 0,53%% à 27 649,78 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,54% à 8 566,67 points.