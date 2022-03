Morning meeting AOF France / Europe - La hausse pourrait se poursuivre après la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Les investisseurs sont rassurés par Jerome Powell. Le président de la banque centrale a débuté comme prévu la normalisation de sa politique monétaire mais promis qu'elle sera très progressive. Il a par ailleurs rassuré sur la robustesse de la reprise américaine. L'optimisme des opérateurs semble également motivé par l'espoir d'un accord entre les belligérants en Ukraine. Pour l'instant cependant, rien de concret n'est venu étayer cette spéculation.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Veolia

En 2021, le résultat net de Veolia attribuable aux propriétaires de la société mère est de 404,3 millions d'euros contre 88,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. Le résultat net courant attribuable aux propriétaires de la société mère s’établit à 896 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 382 millions d’euros au 31 décembre 2020 retraité. L’Ebit courant s’établit à 1,766 milliard d’euros, en progression de 41,7% à change constant. L'Ebitda s'élève à 4,234 milliards d'euros, en hausse de 16% à change constant.

Groupe ADP

Le trafic total du groupe ADP est en hausse de 6,6 millions de passagers en février 2022 sur un an, avec 14,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 62,5% du niveau du trafic groupe du mois de février 2019 (pré-crise). Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 3,3 millions de passagers sur un an, avec 4,5 millions de passagers accueillis. Il représente 62,3 % du trafic de Paris Aéroport du mois de février 2019.

ID Logistics

ID Logistics a présenté un chiffre d'affaires 2021 en hausse de 16,3% à 1,911 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant de 75,6 millions, en progression de 25%. Le résultat net est quant à lui en hausse de 26,6% à 35,7 millions d'euros. Il intègre des charges non courantes de 9,8 millions (contre 3,4 millions en 2020) dont 7,2 millions d'euros de coûts, essentiellement sociaux, liés à l'arrêt de l'ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne.

Infotel

Infotel a présenté des comptes 2021 en nette amélioration à la faveur d'une forte croissance et d'un faible taux d’intercontrat. Le résultat net a atteint 13,7 millions d'euros, en croissance de 45,5 %. Le résultat opérationnel courant, hors attribution d’actions gratuites, s’établit à 24,5 millions d'euros, en hausse de 15,3 %. La marge opérationnelle courante est ressortie à 9,3 % du chiffre d’affaires contre 9% un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'inflation de février, en version définitive, est attendue à 11h00.

Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs à 13h30 aux inscriptions hebdomadaires au chômage, au permis de construire et mises en chantier en février et à l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mars. La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en février sont attendus à 14h15.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,2% à 1,1041 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fortement progressé, galvanisées par l’espoir d’un accord en Ukraine. " L'Ukraine et la Russie ont fait des progrès significatifs sur un plan de paix provisoire en 15 points comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie si Kiev se déclare sa neutre et accepte des limites pour ses forces armées ", affirme le Financial Times. L'Ukraine a relégué au second plan la décision de politique monétaire de la Fed. Soutenu par les valeurs cycliques, l'indice CAC 40 a gagné 3,68% à 6 588,64 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 4,13% à 3 892,50 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en nette hausse après la Fed. Sans surprise, la banque centrale a relevé d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur. Des signes favorables ont émané des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, donnant un léger espoir d’espérer à un accord. Autre facteur positif : les autorités chinoises vont prendre des mesures en faveur des marchés financiers. Ces éléments ont permis de reléguer en arrière-plan des ventes au détail décevantes. Le Dow Jones a gagné 1,55% à 34 063,1 points. Le Nasdaq a bondi de 3,77% à 13 436,55 points.