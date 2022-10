Morning meeting AOF France / Europe - La hausse au menu des marchés

(AOF) - Les principales Bourses européennes, qui restent sur une série de quatre séances consécutives de hausse, devraient poursuivre sur leur lancée, dans le sillage de Wall Street, soutenu par des résultats d'entreprises solides. Les marchés européens et américain ont salué hier les résultats de plusieurs grands groupes, parmi lesquels Goldman Sachs. Dans le volet macro-économique, cette journée de mercredi sera notamment rythmée par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, puis par le Livre beige de la Réserve fédérale américaine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pierre et Vacances

Pierre et Vacances, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme, a dévoilé son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre 2022 qui s'élève à 574,1 millions d'euros contre 520,2 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021. Le chiffre d'affaires hébergement ressort à 446,1millions d'euros (+15,9% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent), dans un contexte de "revenge travel".

Haulotte

Haulotte enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 140 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de 17%. Dans ce contexte de persistance de tensions sur l’approvisionnement de certains composants, tiré par un carnet de commandes historique toujours en hausse, le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires proche de 20% en 2022.

Virbac

Virbac a dévoilé un chiffre d’affaires de 304,9 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 5,8%. En données comparables, il a cependant reculé de 0,2%, " dans un contexte, comme anticipé, de ralentissement de la croissance du marché, et en comparaison d’un troisième trimestre 2021 qui avait été exceptionnel ". Les zones Asie-Pacifique (+6,8% à taux constants) et Afrique/Moyen Orient (+18,3% à taux constants) sont en croissance sur le trimestre grâce notamment aux performances de l’Inde, de l’Australie et de la Turquie.

Alstom

Alstom a signé un nouveau contrat de services d’environ 300 millions d'euros avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d’une franchise ferroviaire au Royaume-Uni. Ce contrat a été enregistré au deuxième trimestre de l’exercice 2022/2023 d’Alstom. L’accord d’assistance technique et de fourniture de pièces de rechange prendra effet durant le mois d’octobre 2022 pour une période de cinq ans et cinq mois, afin de s'aligner sur la durée du contrat de franchise de GTR.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en septembre dans la zone euro sera dévoilée à 11h00.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en septembre seront connus à 14h30.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera communiquée à 16h30.

Le livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera dévoilé à 20h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,14% à 0,9841 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont enregistré leur quatrième séance consécutive de hausse, soutenus par les résultats d’entreprises. Aux Etats-Unis, le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson et la banque d'affaires, Goldman Sachs ont dévoilé des performances trimestrielles meilleures que prévu. A Paris, les investisseurs ont salué la croissance plus forte qu'anticipé de Publicis. Le CAC 40 a clôturé en progression de 0,44% à 6 067 points tandis que l’EuroStoxx50 s'est adjugé 0,86% à 3 471,18 points. La hausse du rendement du 10 ans américain à près de 4,06% a pesé sur la tendance en fin de séance.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, soutenus par les résultats meilleurs que prévu de certaines entreprises comme la banque Goldman Sachs qui s'en tire mieux qu'anticipé au troisième trimestre ou le géant pharmaceutique Johnson & Johnson. Les investisseurs ont pris connaissance de la bonne tenue de la production industrielle américaine qui a augmenté de 0,4% le mois dernier, soit davantage qu'attendu par les économistes. Le Dow Jones a affiché un gain de 1,12% à 30 524 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est inscrit en hausse de 0,90% à 10 772 points.