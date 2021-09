Morning meeting AOF France / Europe - La Fed rassure

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs sont rassurés par les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed. La banque centrale a laissé son principal taux inchangé à son niveau le plus bas (0% à 0,25%). Elle a par ailleurs évoqué l'hypothèse d'une baisse très prochaine de ses rachats d'actifs en raison de l'amélioration des fondamentaux. Jerome Powell, le président de l'institution, a à peine surpris en disant envisager une première hausse des taux fin 2022 et non plus en 2023.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SES-imagotag

Coca-Cola a adopté la technologie Vusion Ads de SES-imagotag afin de déployer des campagnes publicitaires digitales et du contenu vidéo à l'étagère en magasin au Japon. Cette solution 100% Cloud s'appuie sur des écrans très haute définition (Vusion Rails) permettant aux marques de synchroniser leurs campagnes marketing en magasin et en ligne. Cette solution de publicité en magasin, déjà mise en œuvre dans plusieurs pays dans le monde, sera d'abord déployée dans 22 points de vente à Tokyo.

Alten

Alten a enregistré un résultat net part du groupe de 89,3 millions d'euros, en progression de 47,2% et un résultat opérationnel d’activité de 137,1 millions d’euros, en augmentation de 82,4%. Ce dernier a représenté 9,8% du chiffre d'affaires contre 6,1% au premier semestre 2020. " La forte reprise d’activité sur le second trimestre et la maîtrise des coûts ont permis de retrouver plus rapidement qu’anticipé le niveau de marge opérationnelle d’avant la crise sanitaire ", a expliqué le groupe de conseil en technologies et d'ingénierie.

Trigano

Trigano a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2020-2021. Entre juin et août 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d’affaires de 659,4 millions d’euros, en progression de 4,9% sur un an à données publiées et de 1,7 % en organique. A périmètre et taux de change constants, les ventes de camping-cars (+2,1%), de caravanes (-1,1%), de remorques (+0,7%) et de matériel de camping (-4,5%) sont restées proches de leur niveau record atteint au 4ème trimestre 2020.

Visiativ

Visiativ a généré un résultat net, part du groupe, de 1,1 million d'euros au premier semestre, à comparer avec une perte de 3,5 millions d'euros, un an auparavant. Pour un chiffre d’affaires semestriel en croissance interne de 11% à 91,70 millions d'euros, l’Ebitda a bondi de 143% à 6,8 millions d'euros, soit une marge de 7,4% contre 3,4% au premier semestre 2020.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en septembre est attendu à 8h45.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre pour la France seront publiés à 9h15, pour l'Allemagne à 9h30 et pour la zone euro, à 10h.

Le décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est prévue à 13h.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendus à 14h30, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre à 15h45, l'indice des indicateurs avancés en août à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,15% à 1,1714 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont poursuivi leur rebond mercredi. Les investisseurs ont tout d'abord été rassurés par la capacité du géant immobilier chinois, Evergrande, très fragilisé financièrement, à honorer le paiement d'une de ses obligations arrivant à échéance jeudi. Ils attendent ensuite avec impatience la décision de politique monétaire de la Fed, qui sera connue ce soir, notamment en ce qui concerne l'avenir du programme de rachats d'actifs. Ainsi, le CAC 40 a terminé sur un gain de 1,29% à 6 637 points et l'Euro Stoxx 50 a gagné 1,21% à 4 147 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en nette hausse. D'abord rassurés par l'évolution du dossier Evergrande en Chine, les investisseurs ont été soulagés par les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed. Comme prévu, la banque centrale a évoqué l'hypothèse d'une réduction de ses rachats d'actifs d'ici la fin de l'année. Elle a un peu surpris en disant envisager une première hausse des taux d'ici la fin 2022 et non plus 2023. Pour autant, cette remontée s'annonce très progressive. Le Dow Jones a gagné 1% à à 34 258,32 points et le Nasdaq, 1,02 à 14 896,85 points.