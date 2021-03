Morning meeting AOF France / Europe - La consolidation se poursuit

(AOF) - Le repli des marchés actions européens devrait se prolonger. L'optimisme des investisseurs semble décidément s'être envolé en même temps que la pandémie regagne du terrain en France mais aussi dans d'autres pays européens, Allemagne en tête. L'économie ne reviendra pas à la normale aussi vite que prévu à moins d'une accélération aussi soudaine que malheureusement improbable des campagnes de vaccination sur le Vieux Continent. Au chapitre des valeurs, les nouvelles sont rares. Covéa, premier actionnaire de Scor, a déposé plainte à l'encontre du PDG du réassureur, Denis Kessler.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche quasiment sans mèche et avec une clôture au plus haut, le tout dans des volumes toujours réduits à 3,3 milliards d'euros. Les acheteurs ont repris le contrôle du marché après le test du support à 5 895 points. Ce niveau, renforcé par le ratio de 50 % de Fibonacci, relance donc une phase haussière impulsive en direction des précédents sommets.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VOLTALIA

En 2020, Voltalia a réalisé un bénéfice net de 7,9 millions d'euros, multiplié par 3,7 à taux de change constants et en hausse de 71% à taux de change courants. L'Ebitda s'établit à 97,5 millions, en hausse de 88% à taux de change constants et de 50% à taux de change courants, grâce à une double progression de la rentabilité de l'activité Ventes d'énergie et des Services pour clients tiers. La croissance du groupe a aussi permis de mieux amortir les coûts fixes. Il en résulte une croissance substantielle de la rentabilité avec une marge d'Ebitda de 41,7% des revenus contre 37,1% en 2019.

AUBAY

Aubay, qui avait relevé son objectif 2020 de marge opérationnelle d'activité de 9% à " autour de 9,6% ", a finalement fait encore mieux que prévu. Le résultat net de l'entreprise de services du numérique se maintient sur un haut niveau à 26,1 millions d'euros, très proche du niveau record réalisé en 2019 (26,41 millions d'euros). Le résultat opérationnel d'activité a cédé 3,7% à 41,2 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge de 9,7%, en repli de 0,5 point.

GUERBET

Guerbet a levé le voile mercredi soir sur ses résultats au titre de l'exercice 2020. L'an dernier, le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a dégagé un bénéfice net de 17,7 millions d'euros, contre 37,3 millions d'euros en 2019. « Cette baisse s'explique essentiellement par des effets de change défavorables importants et par la dépréciation des actifs de la filiale canadienne pour 4,4 millions d'euros à la suite de la vente du site de production de Montréal », a expliqué le groupe.

SCOR

Covéa, premier actionnaire de Scor, a annoncé avoir déposé plainte, mercredi 24 mars 2021, auprès du Parquet National Financier pour le compte du réassureur, à l'encontre de son PDG Denis Kessler, pour manipulation de cours et abus de biens sociaux. Le groupe d'assurance mutualiste précise que ces faits, commis entre septembre 2018 et janvier 2019, visent le rachat massif d'environ 4,6 millions d'actions de Scor, pour un montant total de 195 millions d'euros ayant permis de gonfler artificiellement le cours et entrainé un surcoût pour Scor de 31 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires en mars en France est attendu à 8h45.

Aux Etats-Unis, la troisième estimation du PIB au quatrième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 13h30.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,03% à 1,1816 dollar.

Hier à Paris

En net repli à l'ouverture, les principaux marchés actions européens ont progressivement réduit leurs pertes dans le sillage du Dow Jones. La séance a été maussade. Les investisseurs semblent se demander si les actions ne sont pas montées trop haut trop vite sur fond d'espoir d'un rapide retour à la normale. Or, la situation sanitaire n'est guère reluisante. Les investisseurs ont pu se réconforter avec l'annonce du retour de la croissance dans le secteur privé au mois de mars en Europe. Au final, le CAC 40 a gagné 0,03% à 5 947,29 points. L'Euro Stoxx a progressé de 0,16% à 3 833,27 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le rouge mercredi. L'optimisme s'est envolé. Les investisseurs redoutent l'impact de la nouvelle vague du virus qui s'abat sur l'Europe et d'autres régions du monde. L'idée selon laquelle l'économie va retrouver rapidement son cours normal vacille. Par ailleurs, Janet Yellen a rappelé que le programme de Biden prévoyait, certes, une vaste relance, mais aussi des hausses d'impôts, notamment sur les sociétés. Le Dow Jones a terminé à l'équilibre à 32 420,06 points grâce à la hausse de Chevron dans le sillage du brut. Le Nasdaq a reculé de 2,01% à 12 961,89 points.