Morning meeting AOF France / Europe - La confiance continue de régner

(AOF) - La hausse des marchés actions européens devrait se poursuivre ce matin dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Le Nikkei vient de clôturer sur un gain de 2,12% au plus haut depuis août 1990. L'optimisme des investisseurs est alimenté par la perspective de la mise en œuvre du plan de relance de 1 900 milliards de dollars de Joe Biden. Il est également soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'accélération des campagnes de vaccination. Preuve de l'appétit pour le risque, le baril de Brent a dépassé le seuil des 60 dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle petite bougie blanche. Un second gap haussier a été ouvert dans des volumes en hausse à 3,9 milliards d'euros. La tendance haussière se poursuit en direction des précédents sommets à 5 722 points : les acheteurs conservent la main sur le marché pour l'instant.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SUEZ

Ce matin, Suez a indiqué que le Tribunal de commerce de Nanterre avait interdit ce jour à Veolia de déposer son offre publique hostile, annoncée le 7 février, suite à la tentative de Veolia de violer son engagement d'amicalité. Suez a réitéré sa détermination à promouvoir, par tous les moyens, l'intérêt de ses parties prenantes, actionnaires, salariés et clients. Hier soir, Veolia avait annoncé le dépôt d'une OPA sur l'ensemble du capital de Suez, au prix de 18 euros par action - coupon attaché.

AIRBUS

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de janvier 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 21 avions commerciaux le mois dernier à 15 clients. En parallèle, aucune nouvelle commande n'a été enregistrée. Enfin, aucune commande n'a été annulée. Notons qu'Airbus publiera ses résultats 2020 le 18 février prochain.

DELFINGEN

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Delfingen Industry a bondi de 57,5 % à 90,8 millions d'euros. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués a affiché une croissance interne de 16%. L'effet changement de périmètre a représenté 47 points. La croissance organique de la division automobile s'est élevée à 19 % à 54,2 millions d'euros, surperformant le marché automobile de 17 points.

NEOVACS

Néovacs a annoncé vendredi soir une levée de fonds par le tirage d'une tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (970 000 euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50 %, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro cède 0,1% à 1,2038 dollar.

Vendredi à Paris

Les bourses européennes ont une nouvelle fois progressé vendredi, terminant une première semaine de février dans le vert, après un mois de janvier chaotique. Elles ont été portées par les espoirs de reprise économique suscités par le plan de relance américain promis par Joe Biden, par les avancées des campagnes de vaccination en Europe, par une flopée de résultats d'entreprises positifs dans l'ensemble, ainsi que par des statistiques économiques encourageantes, notamment du côté de l'emploi américain. Le CAC 40 a ainsi gagné 0,9% à 5 659 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,28% à 3 652 points.

Vendredi à Wall Street

Vendredi, les marchés américains ont inscrit de nouveaux records. Il ont été soutenus par la perspective d'un nouveau plan de relance et l'annonce d'une baisse inattendue du taux de chômage en janvier. Si le nombre de créations de postes est conforme aux attentes, les chiffres des mois précédents ont été réduits. Au chapitre des valeurs, Activision Blizzard a dominé le S&P 500 grâce à un publication de qualité. Le Dow Jones a gagné 0,3% à 31 148,24 points et le Nasdaq Composite, 0,57% à 13 586,30 points. Le S&P500 a grimpé de 0,39%. Sur la semaine, ils gagnent 3,89%, 6,01% et 4,65%.