Morning meeting AOF France / Europe - L'optimisme reste de mise information fournie par AOF • 04/01/2022 à 08:32



(AOF) - L'optimisme continue de prévaloir sur les marchés boursiers. Les actions européennes devraient ainsi prolonger leur hausse dans le sillage des clôtures très positives de Wall Street hier et de la Bourse de Tokyo ce matin (+1,77% pour le Nikkei). Cette nuit, les investisseurs ont bien accueilli la hausse supérieure aux attentes de l'indice PMI manufacturier Caixin-Markit chinois de décembre à 50,9 contre un consensus de 50 après 49,9 en novembre. Ce rebond témoigne notamment de la résistance de l'économie chinoise à la politique interventionniste de Pékin et aux déboires d'Evergrande.



CGG

CGG a finalisé la vente des actifs de stockage physique et des services associés de son activité Smart Data Solutions à Oasis Group et à Access Information Management Corporation. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. La transaction comprend sept sites de stockage et de services dédiés qui détiennent des données et des échantillons de roches et de fluides de certains clients. Access a acquis les trois sites nord-américains et Oasis les quatre sites européens.



Argan

Argan a réalisé lundi soir son point d’activité au titre du quatrième trimestre 2021. Entre octobre et décembre, la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts Premium a enregistré des revenus locatifs de 39,8 millions d’euros, en progression de 9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cela s’explique par l’effet année pleine des livraisons de l’année 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements et acquisitions réalisés tout au long de l’année 2021.



M6

M6 a annoncé avoir conclu vendredi 31 décembre 2021 l’acquisition de 2% supplémentaires du capital de Stéphane Plaza Immobilier, dont il détenait déjà 49%, et prend ainsi le contrôle du réseau d’agences immobilières franchisées. Cette opération valorise la société à 125 millions d'euros pour 100% du capital. La société sera désormais consolidée à 100% dans les comptes du groupe audiovisuel, au sein du segment "Diversifications". En 2021, elle devrait réaliser un EBITA estimé à 12,5 millions d'euros, en croissance de 47%.



Société Générale

Société Générale, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, a lancé, le 20 décembre 2021, un programme de rachat de 5 534 365 actions ordinaires Société Générale afin de couvrir les engagements d’octroi d’actions gratuites Société Générale au profit de ses salariés et des dirigeants mandataires sociaux du groupe. Ces rachats seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée Générale du 18 mai 2021.



Les ventes au détail en Allemagne ont grimpé en novembre de 0,6% sur un mois. Les économistes tablaient sur -0,5% après -0,5% en octobre (chiffre révisé de -0,3%). Sur un an, les ventes reculent de 2,9%, contre un consensus de -4,9% après -2,9% en octobre.



En France, l'inflation de décembre (première estimation) est attendue à 8h45. Le taux de chômage allemand de décembre sera publié à 9h55.



Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront de l'ISM manufacturier de décembre à 16.



Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,1289 dollar.



Hier à Paris



Les Bourses européennes ont connu une première séance 2022 favorable. En laissant derrière eux l'année 2021, les investisseurs ont aussi - pour le moment - relégué au second plan les inquiétudes à propos de l'impact de l'Omicron sur l'activité économique. Cette dernière est restée solide en Europe dans le secteur manufacturier en décembre, même si la croissance a ralenti. L'indice CAC 40 a gagné 0,90% à 7 217,22 points, inscrivant ainsi un nouveau record. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,94% à 4 338,73 points.





Hier à Wall Street



2022 débute fort à Wall Street où le Dow Jones et le S&P500 ont battu de nouveaux records. Les investisseurs n'ont plus peur d'Omicron. S'il le variant est plus contagieux, il semble aussi bien moins virulent. Les actions n'ont pas souffert de la remontée des taux longs liée aux anticipations inflationnistes : + 12 points de base pour le 10 ans américain à 1,63 %. Au chapitre des valeurs, Apple est la première société à franchir le seuil des 3 000 milliards de capitalisation boursière. Le Dow Jones a gagné 0,68% à 36 585,06 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,2% à 15 832,80 points.