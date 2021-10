Morning meeting AOF France / Europe - L'optimisme reste de mise

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Les investisseurs ont décidé de voir la vie en rose ces derniers jours. Ainsi, ils saluent des indicateurs économiques meilleurs que prévu aux Etats-Unis et des résultats d'entreprises américaines de très bonne facture malgré l'inflation et les goulots d’étrangement dans la "supply chain". Aujourd'hui, les marchés réagiront aux ventes au détail aux Etats-Unis pour septembre, la consommation représentation 80% du PIB, et à l'indice de confiance des consommateurs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Lexibook

Lexibook lance quatre nouveautés conçues pour développer l'apprentissage et l'esprit créatif des enfants sous licence Pat'Patrouille. Le groupe va proposer une ardoise néon, un abécédaire bilingue tactile, un xylophone électronique et un microphone lumineux.

ADP

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 8,7 millions de passagers sur le mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020, avec 18 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 56,9 % du niveau du trafic groupe du mois de septembre 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,3 millions de passagers sur un an, avec 4,7 millions de passagers accueillis, et représente 50,1% du trafic de septembre 2019.

FDJ

La bonne dynamique s’est poursuivie pour La Française des Jeux (FDJ) lors du troisième trimestre 2021. L’opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 529 millions d’euros (+5,1 % sur un an) et des mises de 4,5 milliards d’euros (+3,6 % sur un an). Le chiffre d’affaires a progressé sur toutes les activités du groupe.

Vetoquinol

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021 de Vetoquinol s’établit à 132 millions d'euros, en hausse de 14,3 % à changes constants. Tous les territoires affichent des croissances à changes constant soutenues de +16,8 %, +15,7 % et +5,2 % respectivement pour l’Europe, les Amériques et l’Asie/Pacifique. L’activité des produits Essentiels s’élève à 75 millions d'euros (+26 % à changes constants) portée par une forte croissance organique et le développement des gammes anti parasitaires Drontal et Profender acquises en août 2020.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation IPCH (définitive) de septembre est attendue à 8h45. La balance commerciale d'août de la zone euro sera dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice d'activité " Empire State " pour octobre, les ventes au détail de septembre et l'indice des prix à l'exportation de septembre seront publiés à 14h30. Les stocks des entreprises d'août et l'indice de confiance du Michigan (première estimation) pour octobre seront enfin dévoilés à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,09% à 1,1611 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont poursuivi leur rebond, principalement grâce au bon début de saison des résultats d'entreprises. Ce matin, Publicis a très favorablement surpris en annonçant une croissance organique de 11,2% et relevant ses prévisions. Dans ce contexte, les résultats meilleurs que prévu de Bank of America, Wells Fargo, Citigroup et Morgan Stanley ont été bien accueillis. Au chapitre macro enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont au plus bas depuis mars 2020. Le CAC 40 a gagné 1,33% à 6 685,21 points, l'Euro Stoxx 50, 1,62% à 4 149,55 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en forte hausse, dopés par un cocktail de nouvelles favorables. Du côté des statistiques économiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont surpris favorablement, de même que les prix à la production. Cette dernière donnée est particulièrement bienvenue du fait de l'inquiétude des investisseurs à propos de l'inflation. Les résultats des entreprises ont aussi surpris favorablement : Morgan Stanley, Bank of America... Le Dow Jones a gagné 1,56% à 34 912,56 points et le Nasdaq Composite a bondi de 1,73% à 14 823,43 points.