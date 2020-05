Morning meeting AOF France / Europe - L'optimisme règne

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus dans le vert à l'ouverture dans le sillage de Wall Street vendredi, et des places asiatiques ce lundi. Les investisseurs continuent d'espérer une reprise rapide de l'activité alors que de nombreux pays, dont la France, réduisent les restrictions de confinement. Pour autant, de nouveaux cas apparaissent en Europe et se multiplient même en Russie, au Brésil ou encore en Inde. La Corée du Sud et la Chine redoutent également une seconde vague. Aux Etats-Unis, la crainte d'un rebond de la pandémie dans les Etats déconfinés s'accentuent.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie blanche précédée d'un gap haussier. Les acheteurs ont profité du jour férié du 8 mai pour combler le gap baissier et franchir la moyenne mobile à 50 jours mais dans des volumes très réduits à 1,70 milliard d'euros. Ce signal de reprise du mouvement haussier en direction des précédents sommets à 4 720 points doit donc être confirmé aujourd'hui.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LAFARGEHOLCIM

En mai 2019, LafargeHolcim avait signé un accord avec le groupe San Miguel Corporation en vue de la cession de 85,7% de ses activités aux Philippines. Le groupe suisse n'a cependant pas reçu à temps le feu vert des autorités locales de la concurrence. Dans ce cadre, il a été contraint d'abandonner la transaction.

ADP

ADP a annoncé que le consortium formé par TAV Airports (détenu à 46,12% par ADP) et VPE Capital, a signé le jeudi 7 mai un accord portant sur le rachat d'une participation de 100% de l'aéroport d'Almaty (Kazakhstan), et des activités connexes de carburant et de services, pour une valeur de 415 millions de dollars. La participation de TAV Airports dans le consortium ne sera pas inférieure à 75% et le transfert des parts aura lieu après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois. L'aéroport d'Almaty il a accueilli environ 6,4 millions de passagers en 2019.

AIR FRANCE-KLM

Air France KLM a annoncé avoir procédé le 6 mai 2020 à la signature de la documentation juridique relative à deux financements d'un montant total de 7 milliards d'euros, annoncés fin avril et approuvés par la Commission Européenne la semaine dernière. Le premier financement, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, a été octroyé par un syndicat de 9 banques pour un un montant de 4 milliards d'euros, d'une maturité initiale de 12 mois. Le second consiste en un prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'Etat français, sans amortissement, et d'une maturité de quatre ans.

M6

Le Directoire de M6 Métropole TV, qui s'est réuni le 5 mai 2020, a décidé de fixer la date définitive de l'Assemblée générale des actionnaires au 16 juin 2020, à 9 heures. Elle se tiendra à huis clos au siège de la société, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir au Président. L'Assemblée sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur majeur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro cède 0,99% à 1,0845 dollar.

Vendredi à Paris

Les bourses européennes ont fini dans le vert vendredi. La journée a été marquée par les chiffres record du chômage américains en avril et la balance commerciale allemande en baisse, mais aussi et surtout par la reprise des discussions entre la Chine et les Etats-Unis sur le commerce. Ainsi Robert Lighthizer et Steven Mnuchin se sont entretenus par téléphone avec le vice Premier Ministre chinois Liu He aujourd'hui, afin de s'accorder sur la mise en œuvre de l'accord commercial de phase 1. A la clôture, le CAC 40 a gagné 1,07% à 4 549 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,93% à 2 907 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le vert vendredi. Les investisseurs ont relégué au second plan les pires chiffres de l'emploi depuis la Seconde Guerre Mondiale, ceux-ci étant finalement moins pire que prévu. La satisfaction est venue avant tout des relations sino-américaines, alors que Robert Lighthizer et Steven Mnuchin se sont entretenus par téléphone avec le vice Premier Ministre chinois Liu He, s'engageant à mettre en œuvre la première phase de l'accord commercial malgré les doutes de Donald Trump. Le Dow Jones a gagné 1,91% à 24 331,31 pts, le Nasdaq, 1,58% à 9 121,32 pts.