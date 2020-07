Morning meeting AOF France / Europe - L'optimisme pourrait rester de mise

(AOF) - Les principaux marchés actions sont attendus en hausse à l'ouverture dans l'attente du rapport mensuel de l'emploi américain en début d'après-midi. Les investisseurs espèrent une forte hausse des créations d'emplois au mois de juin grâce à la réouverture de l'économie et les exceptionnelles mesures de soutiens monétaires et budgétaires. Dans ce cadre, ils feignent d'ignorer la spectaculaire résurgence de l'épidémie aux Etats-Unis. A Los Angeles, la quasi-intégralité des bars et restaurants sont fermés pour trois semaines.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie à petit corps et avec une longue mèche basse, réalisée dans des volumes toujours limités à 3,25 milliards d'euros. Les acheteurs sont donc revenus sur le marché, trouvant la force de contenir les vendeurs. Mais il manque toujours un catalyseur pour permettre à l'indice français de reprendre une tendance plus marquée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

IPSEN

Ipsen va rejoindre la collaboration clinique d'Exelixis et Roche et participera au financement des études pivotales internationales de phase III Contact-01 et Contact-02. L'essai Contact-01 évalue le profil d'innocuité et d'efficacité du cabozantinib (Cabometyx) en combinaison avec l'atezolizumab (Tecentriq) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC) qui ont été précédemment traités par immunomodulateur et une chimiothérapie à base de platine.

ALSTOM

Alstom a annoncé mercredi soir l'acquisition de la société Ibre, spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de disques de frein en fonte ou acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, tramways et métros. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. Ibre emploie une trentaine de salariés sur son site de Sens en Bourgogne Franche Comté et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2019.

COFACE

Coface a annoncé l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS, société créée en 2001 qui gère un portefeuille court terme d'assurance-crédit export, précédemment détenue par le ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêche. Coface a acquis l'intégralité des actions de GIEK Kredittforsikring AS, et l'entreprise fonctionnera désormais sous la marque Coface GK. En 2019, GIEK Kredittforsikring AS a enregistré un total d'environ 9 millions d'euros (99 millions de NOK) de primes brutes avec un portefeuille largement axé sur l'exportation.

SOCIETE GENERALE

Face à l'urgence climatique, Société Générale décide d'accélérer sa sortie du secteur charbon. La banque a décidé de ne plus fournir de produits et services, à l'exception de ceux exclusivement dédiés à la transition énergétique, aux entreprises suivantes : les entreprises qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d'affaires dans le secteur du charbon thermique et qui n'ont pas de stratégie crédible de sortie du charbon et les entreprises qui développent de nouveaux projets de mines, centrales ou infrastructures liées au charbon thermique.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les investisseurs prendront connaissance à 11h des prix à la production en mai et du taux de chômage en mai.

Aux Etats-Unis, le marché attend avec intérêt le rapport sur l'emploi pour juin à 14h30. Il sera publié en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en mai. Les commandes de biens durables en mai, enfin, seront dévoilées à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,12% à 1,1265 dollar.

Hier à Paris

Au terme d'une séance volatile, les Bourses européennes ont finalement échoué à débuter le trimestre dans le vert. Si les PMI manufacturiers européens ont confirmé leur redressement en juin, l'inquiétude était toutefois de mise au vu de la hausse des cas de Covid-19 dans le monde, notamment aux Etats-Unis. En parallèle, le rapport ADP sur l'emploi US de juin s'est révélé mitigé. Moins d'emplois que prévu ont été crées, mais le chiffre de mai a été nettement révisé à la hausse. Au son de la cloche, CAC 40 a cédé 0,18% à 4 926,94 points et l'EuroStoxx 50 s'est effrité de 0,17% à 3 228,45 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Si le Dow Jones a marqué le pas, le Nasdaq a poursuivi sa progression. Les nouvelles du jour étaient globalement positives avec le bond plus marqué que prévu de l'ISM manufacturier et des résultats encourageants d'une étude de phase 1 de Pfizer sur un vaccin contre le Covid-19. Le laboratoire pourrait en produire d'ici la fin de cette année. Résultat, le titre du laboratoire a progressé de plus de 3%. Le Dow Jones a cependant abandonné 0,3% à 25 734,97 points tandis que le Nasdaq a grimpé de 0,95% à 10 154,63 points.