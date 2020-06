Morning meeting AOF France / Europe - L'optimisme persiste

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient poursuivre leur progression dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. A Tokyo, le Nikkei vient de clôturer à son plus haut niveau depuis fin février. Les investisseurs continuent de miser sur une reprise rapide de l'économie mondiale. Les dernières statistiques, dont les indices PMI, montrent que le pire de la crise est passé. Dans ce cadre, les opérateurs relèguent au second plan les tensions commerciales persistantes et les émeutes aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Carrefour se renforce à Taiwan.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une seconde bougie noire avec une mèche basse, réalisée dans des volumes plutôt réduits à 2,36 milliards d'euros. Les cours évoluent autour des sommets d'avril à 4 720 points. La correction de vendredi semble donc avoir suffi : la tendance est forte. Elle devrait ainsi se prolonger en direction du gap baissier du 9 mars dont la borne haute est située à 5 117 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CARREFOUR

Carrefour a conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, consolidant ainsi sa position de principal distributeur alimentaire multi-format sur ce marché. La transaction porte sur 224 magasins de proximité dans des emplacements de qualité (199 Wellcome - surface moyenne de 420 mètres carrés - et 25 Jasons - surface moyenne de 820 métres), ainsi qu'un entrepôt (incluant la propriété des murs et du terrain). La valeur d'entreprise de l'opération est de 97 millions d'euros. Wellcome Taiwan a réalisé un chiffre d'affaires hors taxe d'environ 390 millions d'euros en 2019.

UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

Lundi, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a flambé de 11,24% à 53,06 euros, soutenu par la réouverture des magasins en Europe. Le géant de l'immobilier commercial a par ailleurs finalisé la cession pour plus de deux milliards d'euros d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français à une joint venture (JV) composée d'URW (45,8% du capital), Crédit Agricole Assurances et La Française. Le portefeuille de la JV est constitué de cinq centres commerciaux français : Aéroville et So Ouest en région parisienne, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon.

SANOFI

Sanofi a gagné lundi 1,33% à 88,69 euros. Vendredi dernier, le groupe a clôturé la vente de ses 13 millions d'actions ordinaires de Regeneron par voie d'offre publique, au prix de 515 dollars l'action. Cette opération inclut l'option de surallocation qui a été pleinement exercée par les banques coordinatrices. Sanofi annonce également le rachat, par Regeneron, de 9.8 millions d'actions ordinaires directement à Sanofi pour une valeur approximative de 5 milliards de dollars.

RENAULT

Lundi, Renault a rebondi de 6,19% à 21,46 euros après avoir chuté de 7,7% vendredi dernier, pénalisé par la présentation d'un plan de réduction des coûts sans surprise. Après deux mois de quasi-non-activité dans le marché automobile, les offres commerciales en concession ainsi que les effets du déconfinement se font ressentir positivement en France, observe AAA Data, spécialiste de la donnée. En effet, les immatriculations de voitures neuves en France ont chuté le mois dernier de 50,34% à 96 310. C'est un recul deux fois moindre qu'en avril qui témoigne de la reprise progressive du marché.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Vers 8h25, l'euro est stable à 1,1133 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont bien débuté la semaine, soutenus par la bonne orientation de Wall Street La Bourse allemande est fermée en raison du lundi de Pentecôte. Les investisseurs ont été rassurés par le " sens de la mesure" de Donald Trump. Vendredi dernier, le président américain s'est contenté d'annoncer la révocation du statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong. Par ailleurs, les opérateurs semblent soulagés par le rebond des indices d'activité du secteur manufacturier en mai. Le CAC 40 a gagné 1,43% à 4 762,78 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,91%.

Hier à Wall Street

En repli à l'ouverture, les marchés américains ont toutefois fini hausse malgré les violences dans de nombreuses grandes villes américaines, qui pourraient peser sur l'activité, et les tensions commerciales persistantes. Les investisseurs ont été rassurés par les statistiques du jour. L'indice ISM manufacturier de mai a rebondi de son plus bas niveau depuis 11 ans, signe que le pire de la crise du coronavirus est passé. Au chapitre des valeurs, le parfumeur Coty a bondi. Le Dow Jones a gagné 0,36% à 25 475,02 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,66% à 9 552,05 points.