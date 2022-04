Morning meeting AOF France / Europe - L'optimisme de Wall Street se propage

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient rebondir dans le sillage de Wall Street et de Tokyo où le Nikkei vient de clôturer en hausse de 0,86%. Pourtant, l'environnement reste très incertain pour les actifs à risques. La remontée des taux se confirme en même temps que le tournant restrictif de la Fed. Les premiers résultats trimestriels aux Etats-Unis et chiffres d'affaires en Europe témoignent de la capacité des multinationales à jouer de leur "pricing power". Mais ce dernier risque de s'affaiblir dans les mois à venir face à une inflation qui pourrait atteindre 12,6% en 2022, selon le FMI.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a finalisé l’opération de cession-bail "Sale et lease back" de son siège social Galiléo situé à Massy, en France, pour un montant de 59,25 millions d'euros. En janvier dernier, le groupe avait signé une promesse de vente avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners. Yuri Baidoukov, directeur financier de CGG, avait déclaré : " Nous sommes ravis d'annoncer cet accord. Cette transaction souligne les efforts continus de CGG pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan. "

L'Oréal

L'Oréal a affiché au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires de 9,06 milliards d'euros, en hausse de 19%. La croissance du numéro un mondial des cosmétiques s'est élevée à 13,5 % à données comparables et à 13,9 % à taux de change constants. La division Cosmétique active affiche le dynamisme le plus important, +18% à 1,25 milliard d'euros en comparables, devant la division Produits Professionnels qui a connu une croissance de 17,6% à 1,04 milliard d'euros. L'Oréal Luxe a vu ses revenus augmenter de 17,6% à 3,46 milliards d'euros.

Pierre et Vacances

Pierre & Vacances a réalisé mardi soir son point d’activité au titre de son premier semestre 2021-2022 (octobre à mars). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d’affaires de 715,3 millions d’euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre est en hausse de 141% par rapport au premier semestre 2020-2021. Après une très bonne saison estivale et un chiffre d’affaires en hausse de 113% au 1er trimestre de l’exercice en cours, la dynamique de croissance s’est poursuivie au 2ème trimestre (+177%).

Teleperformance

Au premier trimestre, Teleperformance a généré un chiffre d’affaires de 1,962 milliards d’euros, en croissance de 14,6 %. La croissance du spécialiste de la gestion externalisée de l'expérience client s'élève à 6,5 % à données comparables et à 11,1 % à données comparables hors impact de l’évolution des contrats d’assistance Covid.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, la production industrielle en février est attendue à 11h.

Les investisseurs prendront connaissance aux Etats-Unis des ventes de logements anciens en mars à 16h et de l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers. Le "Livre Beige" de la Fed sur la santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0;,2% à 1,0813 dollar.

Hier à Paris

Au sortir d’un long week-end de Pâques, les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge ce mardi. Les investisseurs ont fait preuve de prudence dans un contexte marqué par la nette hausse des taux longs, l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, la politique "zéro Covid" de la Chine, ou encore la normalisation accélérée de la politique monétaire de la Fed. Côté statistiques, les permis de construire et les mises en chantier ont dépassé les attentes aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 0,83% à 6 534,79 points et l’EuroStoxx 50,-0,42% à 3 832,57 points.

Hier à Wall Street

Incertains en début de séance, les marchés actions américains ont pris résolument le chemin de la hausse. Pourtant, aucune nouvelle ne semble susceptible de justifier cette embellie. Certes, les mises en chantier et permis de construire ont progressé plus que prévu en mars. Mais la hausse des taux et l'inflation fragilisent un peu plus chaque jour le marché immobilier américain. Du côté des résultats, ceux de Johnson & Johnson apparaissent en demi-teinte. Même constat pour Lockheed Martin. Le Dow Jones a gagné 1,45% à 34 911,2 points. Le Nasdaq a progressé de 2,15% à 13 619,66 points.