Morning meeting AOF France / Europe - L'inquiétude grandit sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en net repli à l'ouverture. L'accélération de la propagation du coronavirus dans le monde observée ces derniers jours suscite l'inquiétude croissante. L'impact de l'épidémie sur l'économie mondiale pourrait être nettement plus important que prévu. Au chapitre macroéconomique, les investisseurs se contenteront de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en février à 10h. Sur le front des entreprises, c'est le calme plat. L'administrateur délégué d'UniCredit, Jean-Pierre Mustier, ne brigue, finalement pas, la direction générale d'HSBC.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie sans corps, un doji d'hésitation. Le repli a toutefois fermé le gap haussier du 11 février, dans des volumes assez importants de 4,4 milliards d'euros. Le repli qui débute peut donc renvoyer les prix vers le bas de la correction précédente entre 5799 et 5189 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DLSI Groupe

DLSI Groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé 2019 en hausse de 1,8% à 234,4 millions d'euros. Le spécialiste des prestations de travail temporaire précise dans son communiqué que l'international progresse de 8,7% sur l'exercice et qu'il représente désormais 32,5% du chiffre d'affaires annuel. Il ajoute que la baisse de 1,2 % des revenus en France en 2019 est à mettre en perspective avec la baisse de 4,4 % de l'emploi intérimaire en France.

SOPRA STERIA

Sopra Steria (+12,22% à 161,60 euros) a pris vendredi d'assaut la tête de l'indice SBF 120, l'annonce de résultats 2019 solides s'accompagnant de celle du rachat de Sodifrance, groupe de services du numérique dédiés au secteur de l'assurance et de la protection sociale. L'année dernière, le résultat opérationnel d'activité groupe de services informatiques a progressé de 15,1 % pour s'établir à 354,3 millions. Il a représenté 8% des revenus en progression de 0,5 points alors qu'il visait une légère amélioration.

RECYLEX

Recylex a indiqué que, dans le cadre des discussions en cours avec ses partenaires financiers, sa filiale allemande avait obtenu une extension du calendrier de ces discussions jusqu'au 31 mai 2020 (contre le 30 avril 2020 précédemment), sous certaines conditions.

VALEO

Valeo a reculé vendredi de 4,75% à 26,24 euros sur la place de Paris, dans le sillage des résultats de son exercice 2019, marqués par la grève chez son client General Motors et des conditions de marché difficiles. S'ajoutent à cela des perspectives 2020 ne prenant pas en compte l'impact potentiel de l'épidémie de coronavirus. L'an dernier, Valeo a vu son bénéfice net (part du groupe) chuter de 43% à 313 millions d'euros et sa marge opérationnelle reculer de 1,6 point à 4,1%.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour le mois de février, à 10h.

Vers 8h25, l'euro recule de 0,35% à 1,0809 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé sur une note négative ce vendredi. L'inquiétude concernant l'épidémie de Covid-19 et ses répercussions sur l'économie ne quitte pas les marchés. Les informations sur la propagation plus rapide qu'anticipée de la contagion en dehors des frontières chinoises incitent les investisseurs à la prudence. Côté valeurs, Sopra-Steria a bondi après la publication de résultats annuels solides. Au son de la cloche, le CAC 40 a abandonné 0,54% à 6 029,72 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,69% à 3 796,77 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont reculé vendredi, les investisseurs s'inquiétant de la propagation de l'épidémie de coronavirus au-delà des frontières de la Chine. Jusqu'à ces derniers jours, ce pays a représenté l'essentiel des cas décelés et des morts, mais dans plusieurs pays, dont le Japon et la Corée, le nombre de personnes contaminées est désormais en augmentation. Le repli plus fort que prévu de l'indice des directeurs d'achat composite a aussi pesé. L'indice Dow Jones a cédé 0,78% à 28 992,41 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,79% à 9 576,59 points.