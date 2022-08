Morning meeting AOF France / Europe - L'inflation et un dollar en hausse rendent les investisseurs circonspects

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en ordre dispersé à l'ouverture toujours inquiets des risques liés à l'inflation malgré les parades des autorités bancaires internationales. Le cours du Brent est orienté à la baisse, alors que les Bourses européennes ont bénéficié hier de la nette progression des cours du pétrole. Hier, le principal indice de la place parisienne a clôturé sur un gain de 0,45% à 6 557,40 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,50% à 3 774,78 points. Les premières indications indiquent un possible repli de 0,25% pour le CAC 40 et un recul de 0,27% pour l'EuroStoxx 50.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abionyx Pharma

A l'occasion du point fait sur sa trésorerie (4 millions d'euros) pour le premier semestre clos au 30 juin 2022, la société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes réaffirme sa volonté de de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie. Elle communiquera prochainement sa stratégie dans ce domaine.

Alstom

Le conseil d'administration de SNCF Voyageurs a donné son feu vert hier à une commande supplémentaire de 15 trains TGV Avelia Horizon au constructeur ferroviaire Alstom. Le montant du contrat avoisine les 590 millions d'euros. Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d'Innovation Avelia Horizon est la deuxième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse, complétant les 100 trains commandés par SNCF Voyageurs destinés à l'exploitation commerciale française.

Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET) a développé sur son centre R&D commun avec l'Université Hangzhou Dianzi une évolution de ses procédés de vitrification permettant un gain énergétique de plus de 40%.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins Valeva a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA), pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette demande d'autorisation de mise sur le marché fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 20221 et aux résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 20222.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix allemands à la production (PPI) en juillet est ressorti à 5,3%, battant à plates coutures le consensus de 0,6%. Le mois précédent, il était de 0,6%.

Ce matin, l'euro perd 0,12% 1,0077 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont rebondi, bénéficiant de l'amélioration de la tendance à Wall Street en fin d'après-midi. Hier, le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed a été jugé plus accommodant que prévu à propos des perspectives de hausse des taux. Les Bourses européennes ont bénéficié de la nette progression des cours du pétrole. TotalEnergies a ainsi fini parmi les plus fortes progressions de l'indice CAC 40. Le principal indice de la place parisienne a clôturé sur un gain de 0,45% à 6 557,40 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,57% à 3 777,38 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini jeudi 18 août en légère progression, sur fond de résultats mitigés par la petite forme du retail. Les valeurs technologiques comme Cisco ont mieux performé. Les investisseurs, globalement rassurés par le contenu du compte rendu de la Fed ont noté la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage (250 000) et le rebond de l'indice "Philly Fed" à 6,2​ après un plongeon à -12,3 en​​​​​​​​​​​ juillet. L'indice Dow Jones a clôturé en très légère hausse de 0,06% à 33.999,04 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,21% à 12.965,34 points.