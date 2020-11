Morning meeting AOF France / Europe - L'espoir du vaccin en soutien

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la séance sur une note favorable. Les investisseurs saluent les informations du week end annonçant le début des campagnes de vaccination dès le mois prochain aux Etats-Unis. En Europe, le mouvement pourrait être également plus rapide que prévu. A ce sujet, la réaction des marchés à l'annonce d'AstraZeneca selon laquelle son vaccin n'est efficace qu'à 70% est incertaine. Il s'agit du premier vaccin 100% européen,... mais c'est aussi le moins efficace. Au chapitre des valeurs, Danone se restructure.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie blanche avec une mèche haute sur la résistance à 5 509 points. Les volumes, toujours importants à 4,3 milliards d'euros, montrent que la bataille entre acheteurs et vendeurs pour franchir cet obstacle est ardue. En attendant ce signal en clôture, une temporisation est probable au-dessus du support à 5 343 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DANONE

Danone a dévoilé ce matin un plan de réorganisation. L'objectif du géant de l'agroalimentaire est de "redonner la priorité au local, une étape clé pour renouer avec la création de valeur dans un monde avec le Covid". Dans ce cadre, le groupe a actualisé son ambition de croissance rentable à moyen-terme. Il vise une marge opérationnelle courante comprise entre 15% et 20% à moyen-terme, et supérieure à 15% dès 2022. Les objectifs annuels 2020 sont confirmés et le retour à à une croissance rentable est attendu dès le second semestre 2021

LAGARDERE

Lagardère a informé ses actionnaires que Société Générale Securities Services (SGSS) avait été désignée en qualité de mandataire pour la gestion administrative de son registre des actionnaires inscrits en nominatif, à compter du 7 décembre 2020. Les actionnaires au nominatif pur recevront de la part de SGSS d'ici la fin du mois de novembre 2020, une communication par e-mail, ou par voie postale le cas échéant, et une convention de compte titres précisant les modalités pratiques de gestion de leur compte au nominatif pur.

ALTAMIR

Apax Partners LLP a annoncé la cession de la participation qu'elle détenait aux côtés de Carlyle dans ECi Software Solutions à Leonard Green and Partners, une société américaine de private equity. A l'issue de la transaction, Apax Partners réinvestira, via le fonds Apax IX LP, une part minoritaire dans la société. La transaction, qui devrait être finalisée en décembre 2020, représente pour Altamir un multiple d'environ 4,2x son prix de revient. L'uplift réalisé sur cette cession est de 18% par rapport à la valorisation de la participation au 30 juin.

ILIAD

Iliad a annoncé le succès de son offre publique d'achat sur l'opérateur de télécommunications polonais Play. A la clôture de l'offre publique, la maison-mère de Free détiendra 246 131 028 actions représentant 96,7% du capital et des droits de vote de Play. Le conseil d'administration de Play a été recomposé en vue de refléter cette acquisition et comprend désormais six administrateurs nommés sur proposition d'Iliad et trois administrateurs indépendants. Le règlement livraison de l'offre interviendra le 25 novembre 2020.

Les chiffres macroéconomiques

La première estimation de l'indice des directeurs d'achat Composite (services et manufacturier) en novembre pour la France est attendue à 9h15. Celle pour l'Allemagne à 9h30 et celle pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 15h45 de la première estimation de l'indice des directeurs d'achat Composite (services et manufacturier) en novembre.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,11% à 1,1873 dollar.

Vendredi à Paris

Après un bref moment de flottement en début de séance, les Bourses européennes ont repris leurs esprits pour finalement clôturer dans le vert. Le contexte n'était toutefois pas dénué d'inquiétudes, qu'il s'agisse de la progression de la pandémie de Covid-19 ou du manque d'avancées concrètes sur le dossier du nouveau plan de relance américain. Le secrétaire au Trésor a d'ailleurs refusé de prolonger plusieurs programmes de prêts d'urgence de la Fed, qui expireront en fin d'année. Au son de la cloche, le CAC 40 a pris 0,39% à 5 495,89 points et l'EuroStoxx50, +0,44% à 3 467,20 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge vendredi alors que les discussions autour d'un plan relance n'aboutissent toujours pas. Les investisseurs s'inquiètent également de la décision du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, de refuser de prolonger plusieurs programmes de prêts d'urgence de la Fed. Cette dernière souhaiterait ces programmes de soutien à l'économie soient maintenus alors qu'ils expirent en fin d'année. Le Dow Jones a abandonné 0,75% à 29 263,48 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,42 % à 11 854,97 points. En une semaine, le DJ a perdu 0,7%.