Morning meeting AOF France / Europe - L'envolée des taux fait vaciller les actions

(AOF) - Le repli des marchés actions européens devrait se prolonger dans le sillage des clôtures négatives de Wall Street et des places asiatiques. Le Nikkei de Tokyo vient d'achever la séance sur une baisse de 2,8%. Le regard des investisseurs est rivé sur le marché obligataire où les taux longs connaissent une remontée spectaculaire. Ce matin, le taux à 10 US avoisine les 1,9% pour se rapprocher du seuil très symbolique des 2%. Autre symbole fort, le rendement du Bund allemand (10 ans donc), vient de passer en territoire positif pour la première fois depuis mai 2019.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

Un deuxième essai de phase 3 évaluant Dupixent (dupilumab) de Sanofi chez des adultes présentant un prurigo nodulaire non contrôlé, une maladie chronique de la peau portant une signature inflammatoire de type 2, a atteint son critère d'évaluation primaire et ses principaux critères d'évaluation secondaires, et montré une diminution significative des démangeaisons et lésions cutanées comparativement à un placebo, après 24 semaines de traitement expérimental.

Eurazeo

Le groupe Eurazeo a réalisé en 2021 un nouveau record de levées de fonds auprès d'investisseurs tiers à 5,2 milliards d'euros, soit une hausse de 80% par rapport à 2020 et de 125% par rapport au montant moyen levé sur les 3 dernières années. Les clients internationaux représentent en 2021 près des deux-tiers des montants levés, contre moins d’un quart historiquement. En Private Equity, la société d'investissement a reçu 3,1 milliards d’euros de nouveaux engagements en 2021 (+30% sur un an), alors que la collecte en Private Debt a été de 2 milliards (multiplication par près de 4).

Gecina

Gecina a placé avec succès un nouveau Green Bond d’un montant de 500 millions d’euros avec une maturité de 11 ans (échéance en janvier 2033) et un coupon de 0,875%. Cette opération permet d’allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe immobilier, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d’un bilan et d’un échéancier de crédit optimaux.

Suez - Veolia

Le Conseil d'administration de Suez a déclaré avoir pris acte du succès de l'offre publique initiée par Veolia Environnement, à l'issue de laquelle cette dernière détient 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez. L'offre, compte tenu de son succès, a été réouverte le 12 janvier dernier et se clôturera le 27 janvier 2022. En conséquence, le Conseil d’administration a été recomposé à cette occasion et la direction générale a été modifiée: sa présidence a ainsi été confiée à Sophie L’Hélias, et Sébastien Daziano a été nommé Directeur de la coordination exécutive de Suez.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier en décembre sont attendus à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,08% à 1,1337 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en net repli dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs redoutent l'annonce, la semaine prochaine, d'un durcissement plus brutal que prévu de la politique monétaire de la Fed au moment où l'économie américaine semble montrer les premiers signes d’essoufflement. Signe de ce regain de nervosité, le rendement du 10 ans américain a franchi ce matin le seuil de 1,8% pour la première fois depuis janvier 2020, pénalisant les valeurs technologiques et fortement valorisées. Le CAC 40 a cédé 0,94% à 7 133,83 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,77%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en net repli, pénalisé par la remontée des taux longs et Goldman Sachs. Le taux à dix ans US a dépassé 1,88%, soit un nouveau plus haut depuis janvier 2020, pénalisant les valeurs technologiques et fortement valorisées. Les investisseurs redoutent un durcissement plus brutal que prévu de la politique monétaire de la Fed au moment où l'économie américaine semble montrer les premiers signes d’essoufflement. De son côté, Goldman Sachs (-6,97%) a dévoilé des résultats trimestriels décevants. Le Dow Jones a perdu 1,51% à 35 368,47 points et le Nasdaq, 2,6% à 14 506,90 points.