Morning meeting AOF France / Europe - L'aversion pour le risque semble bien installée

(AOF) - Le début de séance s'annonce morose sur les Bourses européennes, qui devraient débuter comme ont clôturé Wall Street hier et Tokyo ce matin : dans le rouge. Les motifs d'inquiétudes persistent : l'inflation, le durcissement plus rapide que prévu des politiques monétaires et le ralentissement de la croissance des Etats-Unis et de la Chine. A cet égard, le promoteur chinois Evergrande n'aurait pas réglé les intérêts d'une obligation à ses créanciers, ravivant la spéculation d'une éventuelle faillite. Enfin, la prudence domine dans l'attente des premiers résultats de société, demain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

McPhy

McPhy a nommé Jean-Baptiste Lucas au poste de directeur général, en remplacement de Luc Poyer. Le mandat de Jean-Baptiste Lucas prendra effet le 18 octobre prochain. En conséquence, le conseil d'administration a décidé de redissocier, à compter de la prise d'effet du mandat de Jean-Baptiste Lucas, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, Luc Poyer continuant d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration.

Airbus

Airbus a fait le point lundi soir sur son activité commerciale du mois de septembre 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 40 avions commerciaux le mois dernier à 25 clients. En parallèle, 1 seule nouvelle commande a été enregistrée. Sur les neuf premiers mois de l’année, Airbus a livré 424 avions à 74 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année environ 600 avions (contre 566 en 2020).

Energisme

A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Energisme a dit aborder les prochains mois avec une confiance réaffirmée. L'objectif de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 millions d’euros reste à ce jour atteignable même s'il est conditionné aux dates de signature de contrats importants, toujours en phase de négociation finale. « Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 50% devrait être enregistrée sur l'ensemble de l'exercice, quel que soit l'issue de ces négociations », indique la société.

Gecina

Gecina a finalisé la cession de 4 actifs non stratégiques pour un montant total de 83 millions d’euros hors droits. Ces cessions, dont les promesses de vente ont été signées courant juillet, matérialisent une prime moyenne de l’ordre de 12,5% sur les valeurs d’expertise à fin 2020 et un taux de privation de 2,5%.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs pour octobre est attendu à 11h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,06% à 1,1566 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs ont joué d'attentisme au cours d'une journée pauvre en évènements, alors que le reste de la semaine sera chargé, en particulier mercredi. Cette journée verra le lancement de la saison des résultats trimestriels américains, la publication de l'inflation de septembre ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Ainsi, le CAC 40 a gagné 0,16% à 6 570,54 pts tandis que l'Euro Stoxx 50 a perdu 0,15% à 4 067,22 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge à l'issue d'une séance volatile en raison du « Colombus Day » et des inquiétudes concernant l’inflation. A ce titre, le cours du baril de Brent a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2014, une aubaine pour les valeurs pétrolières. A l'inverse, la compagnie Southwest Airlines a été pénalisée par les nombreuses annulations de vols du week-end dernier. La prudence l'emporte dans l'attente du début de la saison des résultats, mercredi. Le Dow Jones a cédé 0,72% à 34 496,06 points tandis que le Nasdaq a abandonné 0,64% à 14486,20 points.