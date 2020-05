Morning meeting AOF France / Europe - L'aversion pour le risque s'installe de nouveau

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Hier, malgré la pression de Trump, Jerome Powell a écarté l'idée de proposer des taux négatifs pour soutenir l'économie américaine. Le président de la Fed a également rappelé à juste titre ce qui semblait pourtant une réalité depuis plusieurs semaines : l'impact de l'épidémie sur la croissance économique va crescendo. Surtout, il a éloigné le scénario rêvé des marchés d'une reprise en V. A Paris, EDF a dévoilé un chiffre d'affaires stable et Bouygues des pertes.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie noire avec une clôture au plus bas de la séance. Les cours ont ouvert un gap baissier dans des volumes à 3 milliards d'euros et testent maintenant le support à 4 333 points. La rupture en clôture de ce niveau provoquerait une accélération baissière en direction de 4 143 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

EDF a publié un chiffre d'affaires trimestriel globalement stable, révisé à la baisse sa prévision de production nucléaire pour 2020, 2021 et 2022, abandonné l'ensemble des objectifs financiers pour 2020 et 2021 et annoncé le ralentissement des projets en construction depuis la mi-mars (y compris Flamanville 3 et HPC). Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,695 milliards d'euros, en repli organique d'1%.

AKWEL

Akwel a indiqué avoir déposé le 13 mai 2020 auprès de l'étude d'administrateurs judiciaires FHB, une offre de reprise sous conditions suspensives du groupe Novares dont la holding a été placée en redressement judiciaire le 29 avril dernier par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Ce dernier devrait, en principe, examiner les offres reçues et se prononcer fin mai sur un plan de continuation ou de cession.

MAISONS DU MONDE

Maisons du Monde a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 en recul de 18,8% à périmètre comparable à 243,7 millions d'euros. Le spécialiste du mobilier et des articles de décoration précise que bien que la visibilité pour le reste du mois de mai et du mois de juin soit très limitée, les ventes du deuxième trimestre 2020 sont attendues significativement en baisse par rapport au même trimestre de l'an dernier.

VALLOUREC

Vallourec a dévoilé des résultats trimestriels contrastés et des perspectives prudentes. Confronté à la chute du pétrole et à une crise inédite, le fabricant de tubes sans soudure en acier dédiés à l'industrie pétrolière a annoncé de nouvelles mesures d'économies et reporté à plus tard son augmentation de capital de 800 millions d'euros. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe industriel français a accusé une perte nette de 74 millions d'euros, contre une perte de 90 millions un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront aux Etats-Unis à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice des prix à l'importation en avril.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,09% à 1,0807 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont nettement reculé mercredi, sur fond de craintes concernant une nouvelle vague épidémique de Covid-19. Ces inquiétudes ont découlé des nouveaux cas découverts en Chine et en Corée du Sud et des mises en garde du docteur Fauci contre un déconfinement trop rapide. Par ailleurs Jerome Powell, le président de la Fed, a prévenu que les dommages causés par la pandémie pourraient être durables, tout en excluant le recours à des taux d'intérêt négatifs. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 2,85% à 4 344,95 points et l'EuroStoxx50, lui, -2,55% à 2 810,55 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en net repli après les propos de Jerome Powell. Le président de la Fed, a prévenu que les dommages causés par la pandémie pourraient être durables, tout en excluant le recours à des taux d'intérêt négatifs. Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs d'une nouvelle vague épidémique de Covid-19. Ces craintes ont découlé des nouveaux cas découverts en Chine et en Corée du Sud. Le Dow Jones a reculé de 2,17% à 23 247,97 points. Le Nasdaq a cédé 1,55% à 8 863,17 points.