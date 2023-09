Morning meeting AOF France / Europe - Indécision en vue sur fond de stabilisation des taux longs

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. Hier soir, Wall Street a perdu plus de 1% alors que les investisseurs s’inquiètent de taux longs toujours plus élevés. Ils ont tendance à se stabiliser ce matin des deux côtés de l'Atlantique. Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aux commandes de biens durables en août aux Etats-Unis avant notamment la nouvelle estimation du PIB américain du deuxième trimestre, jeudi. A Paris, les investisseurs réagiront à la présentation du plan stratégique d'Arkema à horizon 2028.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Arkema

Arkema présentera la nouvelle phase de son développement lors de sa réunion investisseurs du 27 septembre 2023. Le groupe chimique a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 12 milliards d’euros avec une marge d’Ebitda d’environ 18 % d’ici 2028. La croissance organique moyenne du chiffre d’affaires est attendue autour de 4 % par an et la croissance organique moyenne de l’Ebitda de 7 à 8 % par an sur la période 2024-28.

Boa Concept

Boa Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique a réalisé au cours du premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 9 millions d'euros, conformément aux anticipations annoncées. Le résultat opérationnel courant s’établit à 1,09 millions d'euros contre 1,72 millions d'euros un an plus tôt et le résultat net ressort à 0,88 millions d'euros contre 1,49 millions. La trésorerie disponible est de 12 millions d'euros au 30 juin 2023.

Quadient

Quadient et Coface (assureur crédit) proposent une solution avancée de gestion du risque client. Ce nouveau partenariat démarrera en France avant d'être rapidement étendu aux marchés anglais et américain. Proposées comme un module additionnel pour l'automatisation de la gestion des comptes client (AR) au sein de la plateforme cloud de Quadient, les données et informations enrichies fournies par Coface permettront aux entreprises d'établir des analyses financières plus précises de leurs clients, prospects et fournisseurs.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l’acquisition d’Adfi, acteur international de premier plan dans les fibres de renfort pour béton. Opérant mondialement dans le secteur de la construction grâce à une présence commerciale dans plus de 60 pays, Adfil emploie environ 70 personnes, opère deux usines en Belgique et a généré un chiffre d'affaires proche de 40 millions d'euros en 2022.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le moral des ménages en septembre en France à 8h45. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en août sont attendues à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,08% à 1,0565 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont prolongé leur mouvement de baisse, affaiblis par l’accumulation des risques : tension sur les taux, immobilier chinois… Dans le sillage des annonces des Banques centrales ces dernières semaines, et en particulier de la Fed, les taux longs sont restés élevés des deux côtés de l'Atlantique. La mauvaise santé de l’immobilier en Chine, symbolisée par les difficultés d'Evergrande, inquiète également. La technologie et le luxe ont souffert. L'indice CAC 40 a perdu 0,70% à 7 074,02 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 0,97% à 4 126,98 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont reculé. Ils ont continué d'être pénalisés par les tensions sur les taux longs provoquées par la dernière réunion de la Fed. Le rendement du 10 ans a fini à 4,556%, au plus haut depuis octobre 2016. Par ailleurs, l’impasse dans les négociations sur le budget américain pourrait conduire à un « shutdown » du gouvernement dès le 1er octobre. Coté valeurs, Amazon a perdu plus de 4% alors qu'il est poursuivi par les autorités réglementaires américaines pour monopole. Le Dow Jones a perdu 1,14% à 33 618,88 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,57% à 13 063,61 points.