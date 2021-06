Morning meeting AOF France / Europe - Hausse très modérée en vue avant les PMI

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse timide à l'ouverture. Les investisseurs seront attentifs aux résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat pour le mois de mai. Ils surveilleront également la première estimation de l'inflation en zone euro d'avril dans un contexte de remontée des taux longs sur le Vieux Continent. Au chapitre des valeurs, Atos a acquis Ipsotek, un spécialiste anglais de l'intelligence artificielle. Surtout, AB Science risque d'être malmenée après l'interruption volontaire des études cliniques du du masitinib au niveau mondial.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie noire avec une mèche haute, réalisée dans des volumes réduits à 2 milliards d'euros pour cause de jour férié anglais et américain. La tendance haussière marque une pause autour de la résistance à 6 460 points. La dynamique peut reprendre à tout moment en direction de la résistance de 2000 à 6 590 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AB SCIENCE

AB Science a pris la décision d'arrêter les inclusions de nouveaux patients ainsi que l'initiation du traitement dans ses études cliniques au niveau mondial avec le masitinib. Cette décision fait suite à des discussions avec les autorités réglementaires françaises (ANSM) et les autres agences réglementaires. Cette décision concerne la phase 3 dans la mastocytose (AB15003), la phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (AB19001) et la phase 2 dans le Covid (AB20001).

AXA

AXA a annoncé avoir finalisé la cession de ses activités vie, épargne et dommages en Grèce à Generali, pour un montant total en numéraire de 167 millions d'euros. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de simplification de l'assureur.

FAURECIA

Lors de l'Assemblée générale mixte de Faurecia, l'ensemble des résolutions présentées a été adopté, notamment le paiement d'un dividende de 1 euro brut par action, payable en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 3 juin prochain et le paiement du dividende sera effectué le 7 juin. Rappelons que cette assemblée générale est la première réunion des actionnaires de Faurecia depuis l'élargissement significatif de sa base actionnariale, consécutive à la distribution par PSA/Stellantis à ses actionnaires de la participation jusqu'alors détenue dans Faurecia.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a annoncé avoir cédé la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center, spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne, au groupe privé allemand Aequita. Cette cession concerne les deux sites de Döring Berlin et Radeburg, qui emploient au total près de 200 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2020. Aequita avait déjà racheté les activités de Glassolutions aux Pays-Bas en 2019.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai pour la France sera publié à 9h50, pour l'Allemagne à 9h55 et pour la zone euro, à 10h. Le taux de chômage de mai en Allemagne sera dévoilé à 9h55. L'inflation de mai et le taux de chômage en avril de la zone euro seront publiés à 11h.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai est attendu à 15h45. Les dépenses de construction en avril et l'indice ISM des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai seront dévoilés à 16h.

Vers 8h20, l'euro cède 0,04% à 1,2224 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini en légère baisse dans des volumes faibles. Les investisseurs américains et britanniques ont en effet profité d'un week-end prolongé. Au cours des prochains jours, les investisseurs ont plusieurs rendez-vous économiques d'importance des deux côtés de l'Atlantique, en particulier les indices des directeurs d'achat (PMI), mardi et jeudi, et - point d'orgue de la semaine - le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en mai. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 6 447,17 points. Seulement 2 milliard d'euros ont été échangés. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,82% à 4 037,25 points.

Hier à Wall Street

Wall Street était fermé en raison du "Memorial Day".