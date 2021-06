Morning meeting AOF France / Europe - Hausse tranquille

(AOF) - La hausse des actions européennes pourrait se prolonger dans le calme. L'ambiance est globalement positive sur les Bourses, comme en témoigne la bonne orientation du S&P500 et du Nasdaq hier et du Nikkei de Tokyo ce matin. Les économistes sont persuadés que la Fed n'évoquera pas l'hypothèse d'un prochain resserrement monétaire lors de sa réunion de deux jours qui débute cet après-midi. En revanche, le sujet devrait arriver sur la table lors du colloque des banquiers centraux à Jackson Hole, en août. Au chapitre des valeurs, Le fonds Third Point détiendrait une "part significative" de Vivendi.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie au petit corps noir avec des mèches haute et basse notables, montrant que les acheteurs et les vendeurs ont livré une bataille intense. Les volumes, en augmentation à 3,8 milliards d'euros, confirment que la participation est importante. La résistance à 6 662 points a été approchée, mais non testée : elle semble être difficile à déborder du premier coup après 500 points de hausse en ligne droite depuis la mi-mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADOCIA

Adocia tiendra une présentation orale sur le traitement bi-hormonal M1Pram (ADO09) lors de la 81ème édition des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) qui se déroulera du 25 au 29 juin 2021 sous forme d'événement virtuel. Les premiers résultats clés obtenus dans le cadre de cette étude ont été publiés via un communiqué de presse en date du 15 septembre 2020. Lors de cette présentation orale, Gregory Meiffren, Directeur du Développement Clinique d'Adocia présentera l'étude et les résultats obtenus.

GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies et Swift Fuel GmbH organisent ce mardi le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l'aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l'après-midi au cours d'une cérémonie. Composée à plus de 97% de biocarburant, l'essence d'aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons.

MAUNA KEA

Mauna Kea Technologies a dévoilé la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de nouvelles fonctionnalités, la plateforme d'endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio de nouvelle génération, développée avec l'architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain.

VIVENDI

Le fonds d'investissement Third Point, dirigé par le milliardaire américain Daniel Loed, détiendrait une part "significative" du capital de Vivendi, et investit dans le groupe de Vincent Bolloré "depuis quelques temps", affirme Reuters, citant une source proche du dossier. Le géant français des médias a affirmé quant à lui à l'agence de presse ne disposer d' "aucune information à ce sujet" lui permettant de "confirmer cette rumeur".

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation de mai sera publiée à 8h30. En zone euro, la balance commerciale en avril est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en mai, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en juin et l'indice des prix à la production en mai seront dévoilés à 14h30. La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mai sont attendus à 15h15. L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juin et les stocks des entreprises en avril sont attendus à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,08% à 1,213 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont débuté la semaine sur une note positive, prenant exemple sur la séance de vendredi. Rien de neuf sous le soleil sur les marchés actions mondiaux : les investisseurs restent sous l'influence de la Fed, pour qui la poussée inflationniste actuelle n'est que transitoire. Elle sera de nouveau à la manoeuvre, mercredi. En Europe, les statistiques, la production industrielle aujourd'hui, continuent de confirmer la solidification de la reprise. La Banque de France a d'ailleurs rehaussé ses prévisions de croissance. L'indice CAC 40 a progressé de 0,24% à 6 616,35 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs jouent la prudence alors que se profile la réunion de la Fed, mercredi. Les propos qui y seront tenus aideront les investisseurs à mieux comprendre l'analyse de l'inflation de la banque centrale et, surtout, à se faire une idée du calendrier d'éventuelles mesures de "tapering", c'est-à-dire du début de resserrement de la politique monétaire. Le Dow Jones a cédé 0,25% à 34 393,75 points. Le Nasdaq a progressé de 0,74% à 14 174,14 points.