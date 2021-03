Morning meeting AOF France / Europe - Hausse timide en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en légère hausse en début de séance dans le sillage de la clôture positive du Dow Jones hier et du Nikkei ce matin (+0,16%). La perspective d'une amélioration de l'économie mondiale grâce aux vaccins continue d'être un facteur de soutien aux actions. Les valeurs cycliques et de croissance sont recherchées tandis que les valeurs de croissance sont affectées par la rotation sectorielle des gérants. Au chapitre des valeurs, hier, Lagardère a mis à la porte le patron d'Hachette Livre, qui s'opposait au démantèlement du groupe d'édition.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie blanche avec de petites mèches haute et basse, le tout dans des volumes assez faibles à 2,8 milliards d'euros, en raison de la fin proche du trimestre. L'ouverture du gap haussier, après le double test du support à 5 895 points, renforcé par le ratio de 50 % de Fibonacci, conforte la tendance haussière actuelle. Elle devrait permettre de rejoindre les précédents sommets à 6 089 points dans les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ALSTOM

Alstom a décroché auprès de la Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) un contrat qui prévoit la conception, la fabrication, la fourniture, les essais et la mise en service de 234 voitures de métro, ainsi que la formation du personnel approprié, pour la ligne 4 de Mumbai et son extension (Wadala-Kasarvardavali-Gaimukh). La commande s'élève à 220 millions d'euros (1 854 crores INR).

LAGARDERE

Sur proposition d'Arnaud Lagardère, le conseil d'administration d'Hachette Livre, société holding de la branche Lagardère Publishing, a nommé lundi soir Pierre Leroy en qualité de Président Directeur Général, en remplacement d'Arnaud Nourry qui quitte le Groupe dans le cadre d'une séparation amiable. Sur proposition de Pierre Leroy, le conseil d'administration d'Hachette Livre a également nommé ce jour Fabrice Bakhouche en qualité de Directeur Général Délégué.

METABOLIC EXPLORER

Au 31 décembre 2020, le résultat net global de Metabolic Explorer est ressorti à -9,7 millions d'euros, contre -8,4 millions à fin 2019, conforme aux attentes de la biotech. Le résultat net a lui affiché une perte de 8,9 millions d'euros, après -8,27 millions lors de l'exercice précédent. Le niveau de charges opérationnelles du groupe s'établit à 12,5 millions d'euros, en hausse de 19,9%. Le chiffre d'affaires est passé de 350 000 à 50 000 euros en 2020. Metabolic Explorer dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 18,2 millions d'euros contre 26,6 millions au 31 décembre 2019.

VOLTALIA

Voltalia a annoncé avoir remporté un nouveau projet solaire de 100 mégawatts en Albanie. Il s'agit du second projet remporté par l'entreprise dans le pays en l'espace de moins d'un an. Ce projet de 100 mégawatts, dénommé Spitalla, a été remporté au terme d'un appel d'offres lancé par le Ministère des Infrastructures et de l'Energie en novembre dernier. Il portait sur l'attribution d'un contrat de concession de 30 ans, sur un terrain de 121 hectares situé dans la région de Dürres, sur la côte adriatique, à une trentaine de kilomètres de la capitale Tirana.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des consommateurs en mars est attendu à 8h45. L'indice du sentiment économique et climat des affaires pour la zone euro en mars sera publié à 11h. L'Inflation allemande en mars est prévue à 14h.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case Schiller des prix immobiliers en janvier est prévu à 15h. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour mars est programmé à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,03% à 1,1763 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine du bon pied. Les investisseurs sont rassurés par le succès de la campagne vaccinale aux Etats-Unis et par le dégagement du canal de Suez. Cela a permis aux indices de résister aux tensions observées sur le secteur bancaire. La liquidation d'un important hedge fund américain (Archegos, selon des rumeurs de presse) a conduit Nomura et Credit Suisse à lancer un profit warning. D'autres banques vont-elles suivre ? Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,45% à 6 015,51 points et l'EuroStoxx50 a pris 0,50% à 3 886,20 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les valeurs traditionnelles ont résisté au vent de défiance qui a agité le secteur bancaire. Les investisseurs se demandent si des banques de Wall Street sont concernées par le défaut sur des appels de marge du fonds d'investissement américain, Archegos Capital Management. Nomura et Credit Suisse redoutent des milliards de dollars de pertes. Cependant, la perspective d'un rapide retour à la normal de l'économie a contrebalancé ces craintes. Le Dow Jones a gagné 0,3% à 33 171,37 points. Le Nasdaq a cédé 0,6% à 13 059,65 points.