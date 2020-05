Morning meeting AOF France / Europe - Hausse timide en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en petite hausse à l'ouverture. Les investisseurs semblent rassurer par l'annonce d'un rebond surprise des exportations

chinoises en avril, signe du redressement de l'une des locomotives de l'économie mondiale. Pour autant, les marchés continuent de s'inquiéter du regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, Donald Trump menaçant Pékin de hausse des droits de douane en représailles à son éventuelle responsabilité dans la pandémie. A Paris, Air France-KLM a dévoilé de sombres prévisions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIR FRANCE-KLM

Air France-KLM a accusé au premier trimestre 2020 une perte nette d'1,801 milliard d'euros, prenant en compte la " sur couverture " carburant de -455 millions d'euros, un impact d'impôts de -173 millions d'euros et la dépréciation des Boeing 747 pour -21 millions d'euros. La perte d'exploitation a atteint 815 millions d'euros, entièrement causée par la perte d'exploitation de mars 2020 à 560 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est ressorti à 5,020 milliards.

AKKA TECHNOLOGIES

Akka Technologies a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 425,9 millions d'euros, en baisse de 9,2% en organique. En plus du covid-19, l'activité a souffert en raison de la faible croissance enregistrée au T4 2019 en raison de la transition des principaux clients du secteur automobile, de l'impact du programme B737 Max sur les fournisseurs du secteur aéronautique et d'un manque de performance commerciale. Les marchés français et allemand, les deux plus importants pour le groupe, ont reculé respectivement de 9,7% et 14,9% en organique.

TRIGANO

Trigano a publié un résultat opérationnel courant au premier semestre de son exercice 2019/2020 en baisse de 10,8% à 89,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires durant cette période est en progression de 2,3% à 1,163 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 65,7 millions d'euros contre 72 millions l'an passé, soit une baisse de 8,75%. Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs précise que les résultats du second semestre seront fortement affectés par la crise actuelle.

RUBIS

Rubis a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé (intégrant la branche Stockage) de 1,387 milliard d'euros, en hausse de 19%. La branche Rubis Énergie a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 34 % à 1,102 milliard pour des volumes en progression de 25 % et de + 3 % à périmètre constant corrigé des effets Covid-19 affectant l'activité en mars.

Les chiffres macroéconomiques

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé sa politique monétaire inchangée.

Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 aux Etats-Unis des Inscriptions hebdomadaires au chômage et de la productivité au premier trimestre.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0795 dollar.

Mercredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en territoire négatif alors que l'optimisme concernant la levée progressive des mesures de confinement s'est essoufflé. Les PMI définitifs d'avril et les sombres prévisions de la Commission européenne pour 2020 ont illustré les dégâts de la pandémie de Covid-19. Tout comme l'enquête ADP sur l'emploi américain d'avril. Côté valeurs, les publications de Credit Agricole et Veolia ont été sanctionnées, à l'inverse de celle d'Axa. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 1,11% à 4 433,38 points et l'EuroStoxx50 a perdu 1,10% à 2 844,38 points.

Mercredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont repris leur souffle. Les investisseurs continuent de focaliser leur attention sur la réouverture des Etats, notamment la Géorgie, la Floride et le Texas. Ils guettent tout signe de reprise de l'activité, mais également l'émergence possible d'une si redoutée "deuxième vague". L'enjeu est de taille. En avril, le confinement a couté 20 millions d'emplois privés aux Etats-Unis, un record absolu. Au chapitre des valeurs, GM a été soutenue par des résultats moins dégradés que prévu. Le Dow Jones a perdu 0,91% à 23 664,64 pts. Le Nasdaq a gagné 0,51% à 8 854,39 pts.