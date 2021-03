Morning meeting AOF France / Europe - Hausse timide en vue

(AOF) - Les marchés actions européens devraient débuter la séance en petite hausse dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Toujours rassurés par les perspectives de l'économie américaine, les investisseurs sont soulagés par l'apaisement des tensions sur le marché obligataire. Vers 8h15, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans cède 8,7 points de base à 1,601% tandis que son homologue allemand, le Bund, cède 5 points de base à -0,337%. Dans ce contexte, les opérateurs surveilleront de près les statistiques du jour pour tenter d'y distinguer des signes d'inflation future.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec deux petites mèches haute et basse, réalisée dans des volumes classiques à 3,5 milliards d'euros. Cette bougie montre que le mouvement haussier a besoin d'une pause après 300 points de hausse en ligne droite. Le premier support est éloigné, à 5 895 points, mais les marchés américains ne donnent eux, aucun signe de faiblesse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TRIGANO

Trigano est entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo. Avec 44 points de vente de camping-cars et de caravanes en France, les groupes CLC, SLC et Loisiréo emploient environ 800 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros en 2020, ils sont tous les trois bénéficiaires. Compte tenu du niveau des ventes de Trigano à ces distributeurs, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de ces acquisitions serait de l'ordre de 350 millions d'euros.

DANONE

Danone a gagné 2,89% à 59,80 euros et pris ainsi la tête du CAC 40. Les investisseurs accueillent favorablement le départ du PDG, Emmanuel Faber, sous la pression de deux fonds activistes. Bluebell Capital, propriétaire de moins de 1% du capital, et Artisan Partners, détenteur d'environ 3% du capital, reprochaient au dirigeant la sous-performance boursière du titre, la rentabilité du groupe inférieure à celle de ses concurrents comme Nestlé ou Unilever et une mauvaise gouvernance. Ils doutaient également de sa stratégie, qui consiste à réorganiser le groupe par pays et non plus par marque.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Brüggemann, l'un des acteurs les plus reconnus en Allemagne pour la fabrication et l'installation de solutions de construction modulaire en bois clés en main destinées à la construction neuve et à la rénovation. Créée en 1957 et fortement développée au cours des dernières années, Brüggemann emploie environ 150 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros.

SPIE

Le Conseil d'administration de Spie a annoncé lundi soir la cooptation de Sandrine Téran en qualité d'administratrice indépendante. Elle succédera à Sophie Stabile qui quitte ses fonctions après six années de présence au sein du conseil. La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine assemblée générale le 12 mai prochain. Depuis 2017, Sandrine Téran exerce les fonctions de directrice financière du groupe Eutelsat (tout en ayant occupé le poste de directrice des systèmes d'information jusqu'en 2020).

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation de la France en février est attendue à 8h45. En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en mars sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 des ventes au détail en février, des stocks des entreprises en janvier et des prix des importations en février. La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en février seront dévoilés à 14h15.

Vers 8h25, l'euro cède 0,08% à 1,1918 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine en territoire négatif, alors que l'Allemagne, l'Italie et la France ont suspendu leur utilisation du vaccin d'AstraZeneca par mesure de précaution. Cette mauvaise nouvelle pour l'avancée des campagnes de vaccination anti-Covid a pesé sur le moral des investisseurs qui misaient sur une reprise rapide de l'économie mondiale dans le sillage de bonnes statistiques en Chine et aux Etats-Unis. Du côté des taux obligataires, les tensions se sont apaisées. Au final, le CAC 40 a cédé 0,17% à 6 035,97 points et l'EuroStoxx50 -0,12% à 3 828,94 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont bien débuté la semaine, soutenus par la perspective du retour à la normal d'ici le début de l'été promis par Joe Biden. Les valeurs technologiques et de croissance, pénalisées ces dernières semaines par la remontée des taux longs, ont profité du repli du rendement du bon du Trésor américain à 10 ans. Il a terminé la journée à 1,598% après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis 13 mois à 1,639%. Enfin, les actions ont bénéficié du net rebond de l'indice Empire State. Le Dow Jones a gagné 0,53% à 32 953,46 points. Le Nasdaq a gagné 1,05% à 13 459,71 points.