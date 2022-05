Morning meeting AOF France / Europe - Hausse prudente en attendant l'inflation US

(AOF) - Les futures sur indices laissent présager d'une ouverture positive des Bourses européennes. Pour autant, l'évolution erratique de Wall Street hier témoigne de la nervosité des investisseurs. La prudence s’impose dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en avril. Les économistes tablent sur un ralentissement de la hausse des prix. Une détente qui n'empêchera pas la Fed de relever de 50 points de base son principal taux directeur le mois prochain, mais qui pourrait rassurer sur la capacité de la banque centrale à réussir un atterrissage en relative douceur de l'économie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a signé une prolongation de cinq ans de l’accord de licence dont Petrobras bénéficie pour son logiciel Geovation. Après avoir tiré parti depuis plus d’une décennie des capacités de pointe de la plateforme d'imagerie sismique de CGG, les géo-scientifiques de Petrobras grâce à ce nouvel accord, continueront à avoir accès à des innovations technologiques très avancées, y compris l'inversion FWI, et verront leurs capacités d'imagerie considérablement augmentées, a indiqué la société spécialisée dans la recherche sismique.

Eiffage

Eiffage a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de près de 4,4 milliards d’euros, en hausse de 10% sur un an (+9,1% périmètre et changes constants). Dans les Travaux, l’activité a progressé de 7,8% et s’établit à 3,6 milliards d’euros: cela inclut 977 millions (+7,4%) pour la Construction et 1,437 milliard d'euros pour les Infrastructures (+5%). La branche Energie Systèmes (+11,7% à 1,19 milliard d'euros) a affiché la dynamique la plus forte, tirée par les transitions énergétique et digitales et le bon positionnement du groupe sur ses marchés européens.

Elis

Elis a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 en croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros. Il a notamment été porté par l'activité en Hôtellerie-Restauration (environ 25% du chiffre d'affaires total pré-Covid), qui ressort en net rebond malgré l'impact négatif du variant Omicron, essentiellement au mois de janvier. La société de services d'hygiène et d'entretien a également précisé que la dynamique de prix avait été favorable sur l'ensemble de ses marchés, dans un contexte de forte inflation des coûts.

Oeneo

Oeneo a réalisé un chiffre d’affaires de 90,5 millions d’euros lors de son 4ème trimestre 2021-2022, en croissance de 18,7% par rapport au 4ème trimestre 2020-2021 et de 15,6% par rapport au 4ème trimestre 2019-2020. « Celui-ci a bénéficié de la très bonne dynamique de croissance dans le Bouchage et a confirmé le retour à une activité plus porteuse en Elevage, après plusieurs trimestres perturbés par la crise sanitaire et les conditions météorologiques », a expliqué le fabricant de bouchons et de tonneaux.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 aux Etats-Unis de l'inflation d'avril. L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers est attendue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,07% à 1,0542 dollar.

Hier à Paris

Après quatre séances consécutives de repli, les Bourses européennes se sont quelque peu redressées. Elles ont profité d’une vague de rachats à bon compte et de l’amélioration inattendue du sentiment des investisseurs en Allemagne. Pour autant, le climat général reste lourd d’inquiétudes, entre resserrement monétaire de la Fed, guerre en Ukraine, confinements en Chine et montée de l’inflation. A cet égard, les chiffres américains de demain sont attendus avec intérêt. Au son de la cloche, le CAC 40 a repris 0,51% à 6 116,96 points et l’EuroStoxx 50 a regagné 0,88 % à 3 557,87 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé une séance volatile. Les rachats à bon compte ont laissé place aux craintes suscitées par l'inflation et la Chine. Les investisseurs doutent de la capacité de la Fed à abaisser l'inflation sans plonger l'économie américaine dans la crise. Le spectre de la "récession Volcker" du début des années 80 plane. Dans ce contexte, les marchés espèrent mercredi l'annonce d'un ralentissement de la hausse des prix en avril, signe que le pic est passé. Le Dow Jones a cédé 0,26% à 32 160,74 points. Le Nasdaq a gagné 0,98% à 11 737,67 pts grâce à la détente des taux.