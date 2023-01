Morning meeting AOF France / Europe - Hausse prudente attendue sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens, qui ont clôturé hier dans le vert, sont attendus en petite hausse à l'ouverture. Cette dernière séance de la semaine pourrait de nouveau bénéficier des effets des bons indicateurs américains de la veille. Toutefois, les investisseurs sont déjà focalisés sur la réunion de politique monétaire de la Fed programmée mercredi prochain. Côté statistiques du jour, les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui incluent l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Fed, seront scrutés de près.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LVMH

LVMH a dévoilé un résultat net part du groupe de 14,1 milliards d'euros en 2022, en croissance de 17 %. Le résultat opérationnel courant du numéro un mondial du luxe s'est établi à 21,1 milliards d'euros, en hausse de 23 %. La marge opérationnelle courante est ressortie à 26,6% contre 26,7% un an auparavant. Les ventes ont augmenté de 23%, dont 17% en organique, à 79,2 milliards d'euros. L'activité Mode & Maroquinerie, qui est la plus importante du groupe, affiche la croissance interne la plus élevée : +20%.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau enregistré un repli de 6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, conforme aux attentes, invoquant une normalisation de la consommation de cognac aux États-Unis et de la demande après deux années de "croissance exceptionnelle". Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe français de spiritueux s'élève à 414,3 millions d'euros. Les analystes tablaient sur une baisse de 6,7% à périmètre constant, selon un consensus fourni par la société.

Solutions 30

Solutions 30 affiche un chiffre d’affaires en hausse de 11,6% à 246,1 millions d’euros au quatrième trimestre. La croissance interne est ressortie à 10,1%. Elle a été soutenue par le Benelux, qui a enregistré une croissance purement organique de 51,3% à 69,9 millions d’euros. En France, Solutions 30 a réalisé un chiffre d’affaires de 106,8 millions d’euros, en repli de 7,5%. Les prises de commandes de l’exercice atteignent près de 920 millions d’euros, " un niveau historiquement élevé ".

Scor

Thierry Léger quitte son poste de responsable de la souscription du groupe Swiss Re qu'il occupait depuis septembre 2020 pour être nommé directeur général de Scor. Laurent Rousseau, qui avait succédé à Denis Kessler comme directeur général le 30 juin 2021, a remis sa démission de son mandat de directeur général et de son mandat d’administrateur du réassureur. " Il quitte le groupe pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles " a précisé Scor.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le revenu et la consommation des ménages en décembre sera connus à 14h30 tout comme l'indice des prix PCE en décembre.

Les promesses de ventes de logements en décembre aux Etats-Unis seront communiquées à 16h00 tout comme la dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en janvier.

Vers 8h30, l'euro perd 0,13% à 1,0876 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en légère hausse, soutenus par des nouvelles favorables tant au plan macroéconomique que des entreprises. Des nouvelles rassurantes pour l’économie américaines sont tombées dans l’après-midi, parmi lesquelles une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre. Le CAC 40 a retrouvé le chemin de la hausse après sa très légère baisse d’hier, soutenu par STMicroelectronics. Il a clôturé sur un gain de 0,74% à 7 095,99 points tandis que l’Eurostoxx 50 a gagné 0,61% à 4 173 points.

Hier à Wall Street Les marchés actions américains ont clôturé en hausse au terme d'une séance qui aura été rythmée par plusieurs indicateurs économiques et des résultats d'entreprises. Déjà focalisés sur la réunion de politique monétaire de la Fed, les investisseurs ont été rassurés par la croissance meilleure qu'anticipé de l'économie américaine au quatrième trimestre, en hausse de 2,9%. Les inscriptions au chômage ont diminué, reflet de la solidité du marché du travail. Le Dow Jones a gagné 0,61% à 33 949 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,76% à 11 512 points.