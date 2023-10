Morning meeting AOF France / Europe - Hausse modérée en vue avant le rapport mensuel de l'emploi américain

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture de la dernière séance de cette semaine avant la publication du rapport sur l'emploi américain à 14h30. Le CAC 40 devrait gagner 0,28% et l'EuroStoxx 50 avancerait de 0,24%. Les taux longs ont poursuivi hier leur repli, amorcé mercredi. Coté statistiques, les investisseurs prendront connaissance des données sur la balance commerciale en France en août à 8h45. Coté valeurs, Crédit Agricole S.A. lance un programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 26 835 641 actions ordinaires de Crédit Agricole S.A.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abionyx

Abionyx Pharma, société de biotechnologie de nouvelle génération, annonce le succès d’une augmentation de capital de l’ordre de 3 000 000 euros (prime incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la société dans le cadre de son développement dans le sepsis. Suite à la décision d'émission prise par le Conseil d'Administration le 5 octobre, le Directeur Général a constaté, la souscription intégrale de 2 967 352 actions nouvelles au prix de 1,011 euro par action.

Crédit Agricole SA

Crédit Agricole S.A. lance un programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 26 835 641 actions ordinaires de Crédit Agricole S.A. Le programme débutera le 6 octobre 2023 et se terminera au plus tard le 12 janvier 2024. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. Cette opération vise à compenser l’effet dilutif de l’augmentation de capital 2023 réservée aux salariés.

Delfingen

Delfingen annonce avoir signé une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 millions d'euros " intégrant des objectifs extra-financiers ". L'équipementier automobile, spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides précise que ce nouveau crédit syndiqué lui est accordé par le pool bancaire composé de CIC, BECM, Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale, Caisse d'Epargne et Crédit Lyonnais. Le financement intègre des objectifs de décarbonation et de réduction des accidents du travail dans le calcul des taux d'intérêts.

Parot

Le Groupe Parot affiche un résultat net consolidé de 1,9 million d'euros pour le 1er semestre 2023, contre 1,5 million il y a un an. Le spécialiste de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux précise que son Ebitda atteint 7,7 millions d'euros contre 4,9 millions il y a un an, en hausse de 57%, pour un chiffre d'affaires passé de 181 à 203 millions. Le groupe se dit "confiant sur ses perspectives de croissance, de maintien de ses marges opérationnelles, et sur la résilience de ses résultats pour l'année 2023".

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 3,9% en Allemagne en août. Le consensus était de +1,8% après -11,3% le mois précédent.

En France, les chiffres sur la Balance commerciale en août seront connus à 8h45.

Aux Etats-Unis, les données du rapport sur l'emploi en septembre seront connues à 14h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,14% à 1,0536 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont bouclé la séance sur une note tout juste positive, excepté le Dax. Après le rapport ADP sur l'emploi privé américain hier, qui est ressorti inférieur aux attente, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage, légèrement plus faibles qu'attendu. Demain, l'attention sera focalisée sur les chiffres de l'emploi américain en septembre. En queue de peloton de l'indice, Alstom a décroché après un avertissement sur sa trésorerie. Le CAC 40 a grappillé 0,02% à 6 989, 25 points et l'EuroStoxx 50, 0,03% à 4 101,05 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en légère baisse. La volatilité est élevée au niveau des taux longs, qui restent à des niveaux élevés malgré leur repli de mercredi. Au lendemain d'une enquête ADP décevante - et donc rassurante du point de vue des marchés - les inscriptions hebdomadaires au chômage restent faibles. Le rapport sur l'emploi en septembre demain pourrait faire office de juge de paix. Le Dow Jones a perdu 0,03% à 33 119 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,12% à 13 219 points. Les cours du pétrole continuent de reculer : - 2,1% à 82,58 dollars pour le baril de WTI.