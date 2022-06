Morning meeting AOF France / Europe - Hausse fragile en vue

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance en légère hausse, mais la tendance semble très fragile. Les investisseurs continent de redouter l'impact du resserrement monétaire engagé par la Fed. Ils redoutent en même temps les conséquences de l'inflation sur l'économie mondiale. Aussi, c'est l'inquiétude générale qui prévaut. L'enquête ADP sur l'emploi privé américain en mai est attendue à 14h15. Elle donnera des informations sur une éventuelle détente du marché du travail et par conséquent sur l'évolution des salaires, caractéristique de l'inflation dite de "second tour".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Saint-Gobain

Saint-Gobain confirme viser une nouvelle progression du résultat d’exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au premier semestre 2022, le groupe s’attend à ce que le résultat d’exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d’exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.

Catana

A l’occasion de la publication de résultats semestriels en nette hausse, Catana a fait part de perspectives favorables. Outre la croissance historique qui s’annonce pour l’exercice en cours, qui devrait permettre d’atteindre 160 millions d’euros de chiffre d’affaires, le carnet de commandes confirme d’excellentes perspectives pour les deux années à venir. Le spécialiste des navires de plaisance indique que 210 millions d’euros de facturations sont d’ores et déjà assurées pour l’exercice 2022-2023, ainsi que 160 millions d’euros pour 2023-2024 sur un objectif supérieur à 250 millions d’euros.

Renault

Renault Group et Managem Group ont annoncé la signature d’un « memorandum of understanding » visant à sécuriser l’approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques. L’accord prévoit la fourniture par Managem de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025. Après une étude d’ingénierie, Managem prévoit d’investir dans la construction d’une future usine située au sein du complexe industriel de Guemassa au Maroc afin de transformer le minerai de cobalt en sulfate de cobalt.

Vallourec

Vallourec annonce la nomination d’Enrico Schiappacasse au poste de SVP Stratégie et Développement du groupe. Il prend ses fonctions le 1er juin 2022 et rejoint le Comité Exécutif. Enrico Schiappacasse était auparavant Vice-Président de la Business Unit Pétrole et Gaz de Prysmian Group, leader mondial dans l’industrie des câbles et systèmes pour l’énergie et les télécommunications.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés sont fermés au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday).

En zone euro, les prix à la production d'avril sont attendus à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 à l'enquête ADP sur l'évolution de l'emploi privé en mai et à 15h15, aux inscriptions hebdomadaires au chômage, à la nouvelle estimation de la productivité au premier trimestre et à la nouvelle estimation du coût unitaire du travail au premier trimestre. Les commandes à l'industrie en avril sont attendues à 16h et l'évolution des stocks hebdomadaires de pétrole brut à 17h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,03% à 1,0658 dollar.

Hier à Paris

C’est finalement dans le rouge que les Bourses européennes ont débuté le mois de juin. L’inquiétude à propos de l’inflation a persisté à la suite de la publication des dernières données européennes. En Europe, les indices des directeurs d’achat ont confirmé le ralentissement dans le secteur manufacturier en mai. Au son de la cloche, le CAC 40 a reculé de 0,77% à 6 418,89 points et l’EuroStoxx50 a abandonné 0,84% à 3 757,30 points. La baisse de Wall Street a pesé dans l'après-midi.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse à l'issue d'une séance volatile. Le climat reste marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la croissance économique mondiale, l’accélération de l’inflation et les tours de vis monétaires des grandes banques centrales. Face à ces craintes, la progression inattendue de l’ISM manufacturier de mai a été reléguée en arrière-plan. Côté valeurs, Salesforce a bondi grâce à son relèvement d’objectifs. Le Dow Jones a cédé 0,54% à 32 813,23 points et le Nasdaq Composite, -0,72 % à 11 994,46 points.