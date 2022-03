Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue pour des marchés nerveux

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance en territoire positif malgré la clôture négative des principales places asiatiques. Les investisseurs surveillent les futures sur indices américains et ceux-ci sont, pour l'heure, bien orientés (+0,59% pour celui sur S&P500). Pour autant, cette tendance semble essentiellement s'expliquer par des rachats à bon compte après la chute observée depuis la mi-février. A cet égard, l'évolution de la guerre en Ukraine et les décisions des grandes puissances restent la boussole des marchés devant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Saint-Gobain

Saint-Gobain, à travers sa filiale Isover, va investir 120 millions d'euros à partir de 2022 et au cours des prochaines années pour accroître ses capacités de production en isolants en France et accompagner l'accélération du marché de la rénovation énergétique. A l'horizon 2025, Saint-Gobain apportera ainsi sur le marché français plus de 70 000 tonnes additionnelles d'isolants en laine de verre (dont 11 000 tonnes dès 2023), qui permettront de rénover l'équivalent de 100 000 logements supplémentaires chaque année.

Ekinops

Ekinops a réalisé en 2021 un résultat net consolidé de 4,8 millions d'euros, en hausse de 52%. L'EBITDA a quant à lui progressé de 19% à 17,6 millions d'euros, faisant ainsi ressortir une marge record de 16,9% (+1 point). Malgré la crise mondiale d'approvisionnement pour certains composants électroniques, la marge brute du fournisseur de solutions de télécommunication s'est maintenue à un niveau solide, à 56,5 millions d'euros (+10%), représentant 54,5% du chiffre d'affaires. Ce dernier a dépassé les 100 millions d'euros grâce à une hausse de 12%.

McPhy

McPhy a essuyé une perte nette de 23,6 millions d'euros en 2021, après une perte de 9,3 millions d'euros en 2020. La perte d’exploitation s’établit à 23,5 millions d'euros, inférieure à la prévision de -25 millions d'euros annoncée dans le communiqué relatif au chiffre d’affaires annuel. Elle s'était élevée à 9 millions d'euros sur l'exercice précédent pour le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone.

Partouche

Partouche a réalisé mardi soir son point d’activité pour le premier trimestre de son exercice 2021-2022. Ainsi, l’exploitant de casinos et d’hôtels a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 98,1 millions d’euros entre novembre 2021 et janvier 2022, contre 23,5 millions d’euros lors de la même période de l’exercice précédent. Le groupe rappelle que tous les casinos français étaient fermés entre novembre 2020 et janvier 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent avec intérêt à 16h l'évolution hebdomadaire des stocks américains.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,16% à 1,0920 dollar.

Hier à Paris

Au terme d’une séance volatile, les Bourses européennes ont finalement clôturé en ordre dispersé ce mardi, dans un contexte toujours marqué par le conflit russo-ukrainien et l’envolée des cours des matières premières. Une crise qui, si elle perdure, promet des lendemains particulièrement difficiles aux économies européennes. Notons que Joe Biden a annoncé le boycott du pétrole russe aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,32% à 5 962,96 points tandis que l’EuroStoxx 50 a repris 0,32% à 3 523,60 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse une séance encore très volatile. Le baril de Brent a dépassé les 135 dollars après la décision de Joe Biden de renoncer aux importations de pétrole et de gaz russe et le Royaume-Uni fera de même d'ici la fin de l'année. Si les importations russes représentent environ 7% des importations totales américaines de pétrole et 8% de la demande britannique, cette décision fait craindre une flambée des cours de l'énergie à l'échelle mondiale. Le Dow Jones a cédé 0,56% à 32 632,64 points. Le Nasdaq a perdu 0,28% à 12 795,55 points.