Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue, l'espoir demeure, la Fed en vue

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance sur une note positive, encouragés par le rebond de Wall Street hier, et par la clôture favorable des places asiatiques ce matin. Les investisseurs continuent d'attendre une trêve dans la guerre en Ukraine alors que les discussions se poursuivent entre les forces en présence. Les opérateurs attendent ce soir une hausse de 25 points de base des taux de la Fed, mais espèrent que la banque centrale se montrera moins agressive que prévu concernant l'inflation en raison du regain d'incertitude sur l'évolution de la conjoncture mondiale.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TotalEnergies

Le 21 janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision de se retirer du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, à la fois comme opérateur et comme actionnaire. Le 14 mars, PTTEP International, filiale de la compagnie nationale d'énergie thaïlandaise PTT, a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC. Elle augmentera sa participation directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de TotalEnergies.

HRS

HRS et Burckhardt Compression ont annoncé le renforcement de leur collaboration en unissant leurs efforts, pour développer des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité, afin de répondre au marché de la mobilité lourde (bus, camions, ports), des véhicules utilitaires légers (flottes de taxis) et aux opportunités futures (bateaux, trains, avions…).

Publicis

Publicis a annoncé l’arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local. Le groupe de communication transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l’engagement contractuel d’assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.

Voltalia

STOA, fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'infrastructure dans les pays en développement et émergents et Voltalia ont annoncé mardi soir que STOA prenait une participation de 33% dans la centrale solaire SSM1&2, la centrale solaire de 320 mégawatts de Voltalia au Brésil. STOA est un fonds d'investissement dédié aux projets d'infrastructure dans les pays émergents. Il a été créé par la Caisse des Dépôts et l'Agence Française de Développement (AFD).

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 des prix des importations en février et des ventes au détail pour le même mois. L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mars est attendu à 15h. L'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers et les stocks des entreprises en janvier seront dévoilés à 15h30. Enfin, la décision de politique monétaire de la Fed tombera à 19h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,0967 dollar.

Hier à Paris

Au terme d’une séance très volatile, les Bourses européennes ont clôturé sur un repli limité. Si les pourparlers ont repris entre la Russie et l’Ukraine, les frappes russes se sont multipliées sur Kiev. En parallèle, les investisseurs se sont inquiétés de la nouvelle flambée de Covid en Chine et des conséquences des mesures de restriction prises sur les chaines d’approvisionnement mondiales. Côté statistiques, le Zew a brutalement chuté en mars, tout comme l’indice Empire State. Au son de la cloche, le CAC 40 a cédé 0,23% à 6 355 points et l’EuroStoxx 50, -0,04% à 3 739,63 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a rebondi mardi. En Ukraine, les observateurs continuent d'espérer une trêve à l'issue des discussions entre les belligérants. Au chapitre économique, l'indice Empire State a plongé en mars tandis que la hausse des prix à la production a globalement ralenti en février. De plus, le pétrole a nettement reculé. Trois données qui pourraient inciter la Fed à considérer la conjoncture avec davantage de souplesse même si elle relèvera ses taux mercredi soir. Le Dow Jones a gagné 1,82% à 33 544,34 points. et le Nasdaq, 2,92% à 12 948,62 points.