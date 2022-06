Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue, l’emploi US en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street et des places asiatiques. Les investisseurs réagiront à une salve d'indicateurs économiques majeurs : les résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat dans les services en Europe en mai et l'ISM des services aux Etats-Unis. Surtout, ils surveilleront avec attention la publication du rapport sur l'emploi américain en mai. L'évolution de salaires, une composante de l'inflation, est particulièrement attendue. Au chapitre des entreprises, les nouvelles sont rares.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Acheter-Louer.fr

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce sa participation à l'augmentation de capital réalisée par Adomos, spécialiste de la distribution de produits immobiliers de défiscalisation. Acheter-Louer.fr renforce ainsi sa position et devient le 1er actionnaire de la société. Suite à cette opération, la participation d'Acheter-Louer.fr dans Adomos passe immédiatement de 8,12% à 25,56% et potentiellement à 31,39% en cas d'exercice des BSA.

Groupe Guillin

Groupe Guillin, spécialiste européen des solutions d'emballage alimentaire et matériels associés, confirme au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 son éligibilité au PEA-PME. En conséquence, les actions Groupe Guillin peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui, pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Foncière INEA

Foncière INEA a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") de ses actionnaires d'un montant brut maximum d'environ 122,3 millions d'euros. L'opération permettra au groupe immobilier de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021, à savoir un patrimoine d'une valeur de 2 milliards d'euros d'ici fin 2026.

Lumibird

Lumibird annonce l'ouverture de sa nouvelle filiale indienne à Mumbai : Lumibird Medical India. Cette société a pour but de dynamiser les ventes des produits Quantel Medical et Ellex en Inde avec une gamme commune d'échographes et de lasers ophtalmiques ainsi que des équipements pour le diagnostic et le traitement de la sécheresse oculaire.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés sont fermés au Royaume-Uni (Jubilé de platine).

La production industrielle française en avril sera dévoilée à 8h45.

La nouvelle estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en mai est attendue pour la France à 9h50, pour l'Allemagne à 9h55 et pour la zone euro à 10h. Les ventes au détail d'avril de la zone euro seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du rapport sur l'emploi en mai, à 15h45 de la nouvelle estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en mai et à 16h, de l'ISM des services de mai.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0658 dollar.

Hier à Paris

A l’exception de la place de Londres qui était fermée, les Bourses européennes ont rebondi ce jeudi. Et ce, malgré les inquiétudes récurrentes concernant l’accélération de l’inflation et le ralentissement de la croissance mondiale. Des craintes qui ont été illustrées par le bond des prix à la production industrielle en zone euro en avril et les créations d’emplois bien plus faibles que prévu dans le secteur privé aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 1,27% à 6 500,44 points et l’EuroStoxx 50 s’est adjugé 0,99% à 3 796,77 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a connu une seconde partie de séance favorable. Les investisseurs ont pris pourtant connaissance de créations d'emplois plus faibles que prévu dans le secteur privé en mai. Si côté face, cette statistique pourrait inciter la Fed à ne pas resserrer trop brutalement sa politique monétaire, côté pile, elle représente une mauvaise nouvelle pour la croissance. Même l'avertissement de Microsoft n'a pas été sanctionné. L'indice Dow Jones a gagné 1,84% à 4 176,82 points et le Nasdaq Composite, 2,69% à 12 316,90 points.