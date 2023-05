Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue grâce aux marchés américains

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse dans le sillage de Wall Street, qui a accru ses gains en seconde partie de séance. Les indices américains ont été soutenus l'optimisme des opérateurs à propos d'un règlement du problème du plafond de la dette américaine. A ce sujet, le président américain a déclaré que les discussions avec les républicains avaient été productives. Les statistiques du jour sont concentrées aux Etats-Unis, avec notamment l'indice des indicateurs avancés à 16 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ipsos

Ipsos a annoncé l’acquisition de Shanghai Focus RX Research. Ce rachat va renforcer de « manière significative » l’expertise du spécialiste des études par enquête en matière de recherche pharmaceutique en Chine et « créer un environnement favorable » pour l’activité Healthcare de l’entreprise. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. " Grâce à l’expertise de Shanghai Focus RX Research, nous allons poursuivre et accélérer le développement de notre offre de services à valeur ajoutée sur un marché stratégique en Chine » a expliqué Ipsos.

ADP

Le groupe ADP a fait part pour le mois d’avril d’une hausse de 26,2% à 26,2 millions de passagers, soit 97,9% du trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport enregistre, pour sa part, une croissance de 17,8%, sur cette même période, à 8,2 millions de passagers, soit 86,5 % du trafic de 2019.

Poxel

Poxel annonce qu’au 31 mars 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,6 millions d’euros contre 13,1 millions d'euros à fin décembre 2022. La biotech spécialiste des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement jusqu'à la fin du second trimestre 2025. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 0,449 million d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2023, contre 0,32 million d'euros au cours de la période correspondante de 2022.

Trigano

Trigano publie un résultat opérationnel courant du 1er semestre 2022/2023 à 173,5 millions d'euros soit 10,8% du chiffre d’affaires : cet indicateur est en baisse sur un an (179,3 millions soit 12% des revenus) tout comme le résultat net à 121,7 millions d’euros contre 141,3 millions d’euros au 1er semestre 2022. Le chiffre d’affaires a cependant progressé à 1,60 milliard d’euros contre 1,49 milliard il y a un an. Le spécialiste du tourisme prévoit « une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité » au second semestre.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mai aux Etats-Unis sont attendus à 14h30. Ils seront suivis par les ventes de logements anciens en avril et l'indice des indicateurs avancés en avril à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,14% à 1,0828 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé proche de l’équilibre. La prudence a encore dominé les échanges et ce sont les résultats d’entreprises rythmé la séance davantage que les quelques statistiques prévues. Au chapitre des valeurs, Elior a dégringolé après avoir revu à la baisse sa marge d'Ebitda ajusté annuelle tandis que Vallourec a fini en tête du SBF 120 grâce à de solides résultats au premier trimestre. Le CAC 40 a fléchi de 0,09% à 7 399,44 points tandis que l'EuroStoxx50 grappillait 0,09% à 4 319,47 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance, soutenus par les espoirs d'un règlement du problème du plafond de la dette américaine. A ce sujet, le président américain a déclaré que les discussions avec les républicains avaient été productives. Du côté des valeurs, Target a fini en hausse malgré ses prévisions prudentes. La progression des banques régionales a aussi alimenté l'optimisme. L'indice Dow Jones a clôturé en progression de 1,24% à 33 420,77 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,28% à 12 500,57 points.