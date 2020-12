Morning meeting AOF France / Europe - Hausse en vue grâce à la vaccination

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture ce lundi dans le sillage de la Bourse de Tokyo (+0,3% pour le Nikkei). Plusieurs facteurs pourraient soutenir la progression des indices. En Europe, Bruxelles et le Royaume-Uni se sont entendus pour continuer les discussions concernant le Brexit. Aux Etats-Unis, l'acheminement des vaccins a débuté. Dans ce cadre, 100 millions d'Américains pourraient être immunisés d'ici fin mars 2021, signifiant sans doute la fin de la crise sanitaire.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie noire avec un petit corps et une longue mèche basse sous le support à 5 519 points. Les volumes sont constants à 3,6 milliards d'euros, mais la tendance a été éprouvée vendredi, sauvegardée en clôture in-extremis. Pour cette dernière semaine avant la trêve des confiseurs, la tendance reste haussière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain et le groupe El Volcan, partenaires historiques au Chili, en Colombie et au Brésil ont signé un accord qui porte sur leurs activités au Pérou (mortiers et plaques de plâtre) et en Argentine (plâtre et plaques de plâtre) qui représentent environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 usines et 450 employés. Grâce à cette opération, Saint-Gobain renforce son partenariat avec le groupe El Volcan en l'étendant à deux nouveaux pays d'Amérique latine.

ADL PARTNER

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'ADL Partner a approuvé l'intégralité des 19 résolutions proposées par le directoire du groupe. Ainsi, l'assemblée générale a décidé la distribution d'un dividende exceptionnel de 0,45 euro par action compte tenu de l'absence de distribution de dividende ordinaire décidée en juin dernier au titre de l'exercice 2019 dans un contexte d'incertitudes lié à l'épidémie de Covid-19. La date de détachement de ce dividende exceptionnel est fixée au 16 décembre prochain et sa mise en paiement interviendra le 18 décembre.

SES IMAGOTAG

SES-Imagotag a bondi de près de 16% la semaine dernière, dont près de 8% vendredi, à 31,25 euros l'action. Les investisseurs ont salué les perspectives encourageantes du spécialiste de l'étiquetage, qui a annoncé hier soir avoir observé un fort rebond des prises de commandes au quatrième trimestre 2020. Plusieurs contrats importants ont ainsi été signé "en l'espace de quelques mois", a révélé le groupe, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord.

VIVENDI

Après plus de deux mois de litige, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et Mediapro, le détenteur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, se sont mis d'accord la nuit dernière pour rompre leur contrat. Cette rupture s'accompagnerait d'une indemnité de 100 millions d'euros versée à la LFP. La chaîne du groupe sino-espagnol Téléfoot, dont l'arrêt a également été acté, continuera de diffuser les matches de football jusqu'à ce qu'un nouveau diffuseur soit trouvé, rapport le quotidien L'Equipe. Canal+, filiale de Vivendi, serait le favori à la reprise.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de la production industrielle de la zone euro pour le mois d'octobre à 11h.

Vers 8h30, l'euro cote 1,2145 dollar, en hausse de 0,28%.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge, dans un contexte empli de craintes. Le vaccin anti-Covid de Sanofi et GSK n'a pas été la hauteur des attentes, les négociations entre Bruxelles et Londres se dirigent vers un périlleux « no deal » et celles sur un nouveau plan de relance patinent toujours au Congrès. Les indices ont néanmoins pu réduire leurs pertes, grâce à la hausse surprise de la confiance des consommateurs US. Au son de la cloche, CAC 40 a cédé 0,76% à 5 507,55 points et l'EuroStoxx 50, -1 % à 3 487,17 points. Sur la semaine, ces indices perdent 1,81 % et 1,46%.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a clôturé vendredi en ordre dispersé. Alors que le coronavirus continue de faire des ravages, de plus en plus d'Etats ont été contraints de durcir leurs mesures pour endiguer l'épidémie. Et, malheureusement, face à ses conséquences économiques, les élus américains ont toujours du mal à se mettre d'accord sur le nouveau plan de relance. Contre la tendance, Disney a flambé de plus de 13%, permettant au Dow Jones de surnager. L'indice vedette a gagné 0,16% à 30 046,37 points. Le Nasdaq a cédé 0,23% à 12 377,87 points. Sur la semaine, le DJ et le Nasdaq se sont légèrement repliés.